Qué viene en AppleTV: Satisfacción garantizada

Apple TV ha lanzado un teaser para «Satisfacción garantizada», el muy esperado thriller cómico oscuro del creador y showrunner David J. Rosen, y dirigido por la ganadora del premio Emmy Tatiana Maslany («Orphan Black», «The Monkey») y Jake Johnson («New Girl», próxima «The Dink»).

La serie de 10 episodios de media hora hará su debut mundial en Apple TV con los dos primeros episodios el miércoles 20 de mayo, seguidos de nuevos episodios todos los miércoles hasta el 15 de julio.

«Satisfacción garantizada» sigue a la madre recién divorciada Paula (Maslany) mientras cae por una peligrosa espiral de chantaje, asesinato y fútbol juvenil. Convencida de haber presenciado un crimen, mientras luchaba simultáneamente a través de una batalla por la custodia y una crisis de identidad, Paula comienza su propia investigación, una que podría desentrañar una conspiración mayor mientras también tiene las claves para reconstruir su familia y su sentido de sí misma.