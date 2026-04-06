iOS 26.4: añadir un canción a varias listas simultáneamente

En el apartado «no me puedo creer que no existiera hasta ahora» anotamos hoy la novedad de iOS 26.4 de permitir en una única acción, añadir una misma canción a varias listas de reproducción.

Estos son los pasos:

En la aplicación Música, busca la canción que quieres añadir. Presiona largamente la canción o toca el menú de tres puntos (…) junto a ella. Pulsa Añadir a la lista de reproducción.

En la esquina inferior derecha, toca el nuevo botón de selección múltiple. Selecciona todas las listas de reproducción a las que deseas agregar la canción; cada una tiene una marca de verificación roja. Toca el botón de verificación en la esquina superior derecha para confirmar.

¡A disfrutar!