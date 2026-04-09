Qué viene en AppleTV: Historial delictivo (T2)

Apple TV ha estrenado el tráiler de la segunda temporada del thriller criminal «Historial delictivo». Protagonizada por el ganador del Premio de la Academia y el Premio BAFTA Peter Capaldi, y el nominado al Premio Laurence Olivier y al Premio de la Crítica, Cush Jumbo, la segunda temporada de ocho episodios se estrenará en todo el mundo el miércoles 22 de abril en Apple TV con el primer episodio, seguido de un episodio semanal hasta el miércoles 10 de junio.

Del nominado al premio BAFTA Paul Rutman, «Historial delictivo» es un poderoso drama basado en los personajes ambientado en el corazón del Londres contemporáneo, que explora la imposibilidad de vigilar cuando la verdad está en juego.

En la segunda temporada, cuando un joven es apuñalado hasta la muerte en una manifestación política, los oficiales de policía rivales June Lenker y Daniel Hegarty se ven obligados a una alianza incómoda. Pero lo que comienza como una búsqueda de un asesino se convierte en una operación encubierta para frustrar un complot de bomba de extrema derecha en el corazón de Londres.