Nueva aplicación CarPlay de Whatsapp

WhatsApp, propiedad de Facebook (Meta), se ha actualizado con soporte ampliado para CarPlay. Los usuarios de CarPlay pueden llamar y enviar mensajes más fácilmente a amigos y familiares en WhatsApp directamente desde la interfaz del coche.
WhatsApp tenía integración con CarPlay antes, pero con una funcionalidad limitada basada en Siri. La nueva aplicación tiene una interfaz nativa completa de CarPlay con una lista de chats recientes e historial de llamadas, junto con una pestaña para contactos favoritos. Hay botones de acceso rápido para enviar un mensaje a través del dictado o realizar una llamada, lo que facilita la comunicación.
La nueva aplicación para CarPlay de WhatsApp lleva en pruebas desde la semana pasada. Los usuarios de WhatsApp pueden acceder a la nueva aplicación CarPlay actualizando WhatsApp en el iPhone a la última versión y luego conectando el dispositivo a un vehículo compatible con CarPlay.
