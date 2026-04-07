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La Red

Netflix lanza una app gratuita de juegos para niños

7 abril, 20261 Minutos de lectura

Netflix ha lanzado Netflix Playground, diseñada para niños de ocho años o menos. Playground ofrece una selección de juegos con personajes populares de programas como Barrio Sésamo y Peppa Pig, sin anuncios ni compras en la aplicación.

Playground está incluido en todas las membresías de Netflix, y es una expansión de las opciones de juego existentes que Netflix ofrece. Netflix ha tenido juegos disponibles desde 2021, pero ahora hay un espacio dedicado para juegos dirigidos a niños. Netflix Playground es una aplicación independiente en la que los usuarios pueden iniciar sesión con una cuenta de Netflix, y está disponible en el iPhone y el iPad.

La nueva aplicación Netflix Playground está disponible hoy en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia, Filipinas y Nueva Zelanda, y se lanzará en todo el mundo el 28 de abril.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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