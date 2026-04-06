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‘Lil’ Finder Guy’ de Apple protagoniza vídeos de consejos para Mac

6 abril, 20261 Minutos de lectura

Apple está abrazando plenamente la última obsesión de Internet: el lindo y antropomorfizado Lil’ Finder Guy, la mascota azul y blanca y regordeta inspirada en el clásico icono de Mac Finder.

Tras el lanzamiento del MacBook Neo a principios de marzo de 2026, el personaje rápidamente capturó corazones en línea. Los fans han estado creando impresiones 3D, pegatinas, maquetas e incluso fondos de pantalla de alta resolución del pequeño. Ahora, Apple lanza nueve nuevos vídeos cortos esta semana con Lil’ Finder Guy en poses encantadoras mientras comparte útiles consejos para Mac.

Los vídeos, publicados tanto en la cuenta de TikTok de Apple como en YouTube Shorts, promueven las características del nuevo MacBook Neo. Los ejemplos incluyen:

• Un consejo de diario con Lil’ Finder Guy sosteniendo un libro y un bolígrafo
• Una demostración de la aplicación de contraseñas en la que está mirando a través de una lupa
• Otros tutoriales rápidos sobre pilas de escritorio, efectos de luz de anillo incorporados, dictado, GarageBand y más

En TikTok, las miniaturas de vídeo forman inteligentemente una imagen de mosaico más grande de Lil’ Finder Guy, convirtiendo la campaña en un divertido rompecabezas visual para los seguidores.

Aquí hay una colección de los últimos vídeos de Lil’ Finder Guy del canal oficial de YouTube de Apple (YouTube Shorts):

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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