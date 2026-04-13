Halfbrick lanza el juego gratuito ‘Jetpack Joyride Racing’ para iOS

El desarrollador de juegos móviles Halfbrick ha lanzado un nuevo juego de iOS en su popular serie Jetpack Joyride. Jetpack Joyride Racing es un juego de carreras multijugador que admite hasta seis jugadores para competiciones de carreras en tiempo real.

Los jugadores pueden asumir el papel de Barry Steakfries, Dan, Josie, Profesor Brains, Robo Barry y más, con cuatro circuitos y un sistema de zonas que cambia el juego sobre la marcha. Las zonas moradas te ralentizan, las zonas rojas cortan tu motor y las zonas verdes te aceleran.

Las carreras cuentan con artículos para coleccionar para impulsar, mecánicas de deriva y diferentes diseños tácticos para dominar en cada nivel. Además del modo de carreras competitivas con soporte para el chat de voz de Discord, los jugadores también pueden formar equipo con amigos para el juego colaborativo en el modo Party. El juego tiene controles fáciles de aprender, pero llevará algún tiempo dominar la deriva y el impulso para ganar.

Jetpack Joyride Racing es gratis para descargar y jugar, sin anuncios incluidos. La suscripción opcional de Halfbrick+ proporciona acceso a otros juegos de Halfbrick como Fruit Ninja, además de incluir recompensas exclusivas, cosméticos premium, progresión más rápida y contenido solo para suscriptores. Halfbrick+ comienza en 2,99 $ al mes, pero no es necesario suscribirse para jugar a Jetpack Joyride Racing.