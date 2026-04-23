Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
AppleApple TVAppleTV+

Mapas de Apple incorpora una ruta por los circuitos de F1

23 abril, 20261 Minutos de lectura

Mapas de Apple se ha actualizado con una nueva guía «2026 Formula 1 Tracks Around the World» que muestra cada ubicación de carrera. Se ha añadido arte 3D actualizado a lo largo de la temporada.

Apple está promocionando la temporada de F1 en Apple Maps con una guía. Se titula «2026 Pistas de Fórmula 1 alrededor del mundo».

La guía se está promocionando dentro del canal de Fórmula 1 de Apple TV. En la sección «Más para explorar» en la parte inferior de la pestaña, hay varias cosas que Apple está impulsando.

Artículo anterior Paul McCartney toca en Apple Park
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple

Paul McCartney toca en Apple Park

22 abril, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Silo (T3)

22 abril, 2026
Apple

Apple deja entrever una «Increíble hoja de ruta»

22 abril, 2026
Apple

Johny Srouji, nuevo jefe de hardware de Apple

21 abril, 2026