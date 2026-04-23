Mapas de Apple incorpora una ruta por los circuitos de F1

Mapas de Apple se ha actualizado con una nueva guía «2026 Formula 1 Tracks Around the World» que muestra cada ubicación de carrera. Se ha añadido arte 3D actualizado a lo largo de la temporada.

Apple está promocionando la temporada de F1 en Apple Maps con una guía. Se titula «2026 Pistas de Fórmula 1 alrededor del mundo».

La guía se está promocionando dentro del canal de Fórmula 1 de Apple TV. En la sección «Más para explorar» en la parte inferior de la pestaña, hay varias cosas que Apple está impulsando.