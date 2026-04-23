Mapas de Apple incorpora una ruta por los circuitos de F1

Mapas de Apple se ha actualizado con una nueva guía «2026 Formula 1 Tracks Around the World» que muestra cada ubicación de carrera. Se ha añadido arte 3D actualizado a lo largo de la temporada.
Apple está promocionando la temporada de F1 en Apple Maps con una guía. Se titula «2026 Pistas de Fórmula 1 alrededor del mundo».
La guía se está promocionando dentro del canal de Fórmula 1 de Apple TV. En la sección «Más para explorar» en la parte inferior de la pestaña, hay varias cosas que Apple está impulsando.
- F1: La película
- «F1 Walk & Talk» en la serie «Time to Walk» de Apple Fitness+
- Las últimas noticias de la F1 en Apple News
- Una guía de App Store F1
- Una página dedicada a la categoría F1 en Apple Podcasts
- Guía de mapas de Apple para las pistas de 2026
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