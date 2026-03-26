Cómo usar Playlist Playground para crear listas de reproducción de Apple Music en segundos

Apple ha añadido Playlist Playground a Apple Music en EEUU el 24 de marzo con iOS 26.4 y iPadOS 26.4. Permite a los usuarios crear listas de reproducción describiendo lo que quieren en lugar de añadir canciones una por una.

Crear listas de reproducción en Apple Music lleva tiempo, especialmente cuando persigues un estado de ánimo específico. Playlist Playground lo reduce a unos pocos segundos, lo que lo hace útil como punto de partida. Sin duda, es más práctico que empezar desde cero o usar herramientas como ChatGPT.

Playlist Playground funciona bien junto con las listas de reproducción seleccionadas por Apple al crear una lista de reproducción completa a partir de un breve mensaje con un estado de ánimo, género, actividad o mezcla de ideas. Devuelve una lista de reproducción con un título generado automáticamente y una lista de canciones que sigue (más o menos) el tono que pides.

Una vez guardada, funciona como cualquier otra lista de reproducción y puedes editarla de inmediato. Playground generalmente crea listas de reproducción coherentes, pero tiende a ceñirse a pistas familiares sin indicaciones más específicas.

Desafortunadamente, aún no está incluido en macOS Tahoe. Tenderás que usar tu iPhone o iPad.

Cómo crear una lista de reproducción en el iPhone con Playlist Playground

Abre Apple Music. En el iPad, pulsa Nueva lista de reproducción en la barra lateral. En el iPhone, pulsa Biblioteca y, a continuación, pulsa Nueva lista de reproducción (+). Introduce un mensaje en el campo Playlist Playground o elige una idea sugerida. Pulsa Generar. Toca la marca de verificación o Listo para guardar la lista de reproducción.

Playlist Playground se encuentra dentro del flujo normal de la lista de reproducción, por lo que no parece una función separada. Te permite probar algunas variaciones rápidamente y decidirte por una que te guste.



Un inconveniente de Apple Music en el iPad y el iPhone es la incapacidad de crear listas de reproducción inteligentes o incluso seleccionar música de forma masiva. Si creas una lista de reproducción de Playground y luego cambias de opinión después de escucharla, te verás obligado a eliminar manualmente cada canción a menos que tengas un Mac.



Apple nombra automáticamente cada lista de reproducción, y puedes editarla como tal. Sin embargo, Playlist Playground no genera ilustraciones de portada, lo que podría ser una característica divertida ya que Apple Intelligence puede crear imágenes en Image Playground.

Faq-Mac: recuerda que no está disponible en España ni en Hispanoamérica.



