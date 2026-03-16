Cómo usar el control por voz en macOS Tahoe

La función de control por voz en macOS Tahoe te permite controlar tu Mac completamente con voz.
Para usar el control por voz en macOS Tahoe, ve a Ajustes del sistema > Accesibilidad > Habilidad motora > Control por voz, y actívalo. El sistema realizará una descarga única, lo que le permitirá usar comandos de voz para abrir aplicaciones, hacer clic en elementos y dictar texto sin conexión a Internet.
Funcionalidades clave y uso:
• Comandos: Puedes usar comandos como «Abrir correo», «Desplázate hacia abajo» o «Haz clic en [nombre del artículo]» para navegar.
• Interacción: Usa «Mostrar cuadrícula» o «Mostrar cuadrícula de ventana» para crear una superposición numerada para hacer clic con precisión, luego di un número seguido de un comando como «Clic».
• Dictado: Usa dictado mejorado para dictar texto, agrega puntuación (por ejemplo, «coma», «punto») o usa «nueva línea».
• Personalización: Accede a los comandos para ver, añadir o personalizar tus propios comandos de voz.
• Modo de ortografía: Diz «deletrear» seguido de letras para dictar palabras difíciles letra por letra.
Para obtener los mejores resultados, Apple dice que debes usar auriculares para ayudar al sistema a escuchar tus comandos de voz con claridad.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.