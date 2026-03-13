Cómo añadir la fecha y hora a las fotos en Mac

Agregar la fecha y hora como texto directamente sobre una imagen ofrece muchas ventajas prácticas que van más allá de la simple estética. Por supuesto, esta es una excelente manera de darle a nuestras fotos ese aspecto vintage, pero también de garantizar que la información temporal permanezca inalterable incluso si los metadatos ocultos (EXIF) se borran al compartir las fotos por redes sociales o mensajería.

Esta práctica es importante para crear evidencia visual indiscutible en contextos profesionales, como inspecciones de obras, procesos de auditoría o reportes de seguros o logística. Además, facilita una referencia rápida y cómoda para organizar archivos físicos al imprimirlos y permite realizar un seguimiento preciso en proyectos de larga duración.

¿Podemos hacerlo con las herramientas nativas?

Muy bien, ya que entendemos su utilidad, pasemos a ver cómo poner la fecha y la hora en las fotos en nuestro Mac.

Para realizar esta operación, podemos usar herramientas nativas como Vista Previa o la extensión Marcación en la app Fotos. Pero hay limitaciones. En Vista Previa y Fotos debes añadir el texto manualmente foto por foto usando la herramienta de Marcación. Si se trata de una o dos imágenes, no hay problema. Pero si son más, puede que esta no sea la solución más eficiente. Además, la personalización está limitada. Las apps de Apple solo ofrecen fuentes y colores básicos y no permiten ajustar, por ejemplo, la transparencia.

Poner la fecha en cientos de fotos automáticamente

Si necesitas agregar la fecha y hora a muchas imágenes a la vez, existen aplicaciones especializadas para Mac como BatchPhoto.

BatchPhoto es una app diseñada para editar imágenes por lotes. La herramienta ofrece muchas características útiles, incluida una característica específica para añadir automáticamente la fecha y hora a las fotos. ¿Cómo funciona? La aplicación lee la fecha y hora originales de los metadatos EXIF ​​y las imprime como texto en tus imágenes. Pero, ¿qué pasa si la cámara configuró incorrectamente la fecha y hora originales? Ningún problema: la herramienta te permite corregirlas.

Con BatchPhoto también podrás personalizar completamente el aspecto del sello. Podrás elegir entre varios formatos de fecha y separadores preestablecidos, seleccionar el estilo, color y tamaño de fuente, colocar el texto donde quieras o añadir efectos especiales.

El proceso es sencillo y consta de tres pasos principales: agregar tus fotos, aplicar el filtro de Fecha incorporado y seleccionar tu configuración final. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Paso 1

En el primer paso tienes que añadir tus archivos. Lo puedes hacer usando la opción arrastrar y soltar, pero también puedes hacer clic en el botón Añadir para agregar una carpeta con o sin subcarpetas.

Paso 2

En el segundo paso es donde insertas la fecha en tus imágenes. Para hacer esto tienes que ir a Añadir Filtro > Anotar > Fecha. Ahora puedes comenzar el proceso de personalización, desde el formato de fecha hasta la posición en las fotos y el estilo del texto.

Paso 3

En el tercer paso configuras los parámetros finales antes de exportar las imágenes editadas. Eliges dónde quieres guardar los archivos, así como el formato de imagen que prefieras.

A continuación, simplemente haz clic en el botón Procesar y deja que el programa aplique las ediciones a todas las fotos cargadas.