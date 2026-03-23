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Cómo encontrar y abrir el Reproductor de DVD en macOS 26 Tahoe

23 marzo, 20261 Minutos de lectura

Puede que pienses que la aplicación Reproductor de DVD de Apple desapareció con macOS Mojave en 2018. No está en la carpeta de Aplicaciones, pero sigue instalada en macOS Tahoe, aunque Apple ha hecho todo lo posible para que no sea fácil encontrarla.

La forma más fácil es usar Spotlight. Haz clic en el pequeño icono de Spotlight en la esquina superior derecha de la pantalla de tu Mac. Busca «Reproductor de DVD» y el icono de la aplicación aparecerá en la parte superior de los resultados. Haz doble clic en el icono y la aplicación se abrirá.

Si no te funciona Spotlight o por lo que sea no encuentra la aplicación, la ruta es esta:

Ordenador/System/Library/CoreServices/Applications/Reproductor de DVD.

Por supuesto. necesitas un reproductor de DVD externo o una imagen ISO para poder usarlo.

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Alf

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