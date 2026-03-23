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Podcast: La vida secreta de los discos duros

23 marzo, 20261 Minutos de lectura

Hoy viene a charlar a Faq-Mac, Jordi García, Iberia Team Leader de Kingston en España, para contarnos todos los entresijos de los discos de almacenamiento, desde los conocidos pendrive hasta los SSD.

Hablaremos de duración, buenas prácticas, el estado actual del mercado y que está pasando en el mercado con los precios… y le preguntaremos si Kingston le vende a Apple.

Acompáñanos y aprende de la mano de Jordi en esta charla distendida y cercana.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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