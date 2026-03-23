La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple será la semana del 8 de junio

Apple ha anunciado hoy que celebrará su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) anual de forma online del 8 al 12 de junio para que programadores de todo el mundo disfruten de una semana de colaboración, descubrimiento e innovación. Además de la experiencia online, desarrolladores y estudiantes también tendrán la posibilidad de asistir en persona a un evento especial en Apple Park el 8 de junio.

La WWDC26 pondrá en el foco las fantásticas actualizaciones de las plataformas de Apple, con avances en la IA e importantes novedades en software y herramientas de programación. Como parte del compromiso permanente de Apple por apoyar a los desarrolladores, la WWDC también ofrece acceso exclusivo a los equipos de ingeniería y diseño de la compañía y detalles sobre las nuevas herramientas, entornos y prestaciones.

La WWDC arranca el lunes 8 de junio con la Keynote y la sesión Platforms State of the Union. La conferencia continúa en formato online durante toda la semana con más de 100 sesiones en vídeo, talleres interactivos y encuentros donde los desarrolladores pueden conectar directamente con los equipos de ingeniería y diseño de Apple para analizar las novedades. La conferencia tendrá lugar a través de la app Apple Developer, la página web y el canal de YouTube, además del canal Apple Developer de bilibili en China.

«La WWDC es uno de los momentos más emocionantes para nosotros en Apple, porque es una oportunidad para que nuestra increíble comunidad mundial de desarrolladores se reúna a lo largo de una semana alucinante llena de tecnología, innovaciones y colaboración», ha dicho Susan Prescott, vicepresidenta de Relaciones con Desarrolladores Internacionales de Apple. «Estamos deseando conoceros a muchos de vosotros online y en persona para la que con toda seguridad, será una de las mejores WWDC hasta la fecha.»

El evento presencial especial en Apple Park del 8 de junio dará la oportunidad a desarrolladores y estudiantes de ver la Keynote y la sesión Platforms State of the Union, conocer al equipo de ingeniería y diseño de Apple, participar en talleres y actividades especiales y conectar con la comunidad global de programadores. Las plazas son limitadas. La información sobre cómo solicitar la asistencia se encuentra en la web de Apple Developer.

Apple se enorgullece de apoyar a los desarrolladores que se están formando mediante el Swift Student Challenge, una de las muchas iniciativas con las que Apple impulsa a los emprendedores, programadores y diseñadores del futuro. Los estudiantes ganadores de este año recibirán un mensaje el martes 26 de marzo y podrán solicitar la asistencia al evento especial en Apple Park. Además, 50 desarrolladores reconocidos como Distinguished Winners por sus sobresalientes proyectos recibirán una invitación para una experiencia de tres días en Cupertino.

Apple publicará más información sobre la conferencia de cara a la WWDC a través de la app Apple Developer, la página web y el canal de YouTube. Los desarrolladores también pueden seguir la conferencia desde todo el mundo a través de LinkedIn y WeChat, así como de bilibili en China.