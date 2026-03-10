AppleCare+ del MacBook Neo es más barato que para (casi) los demás Mac

El nuevo MacBook Neo tiene un precio de solo 699€, y las tarifas de reparación de AppleCare+ para el portátil también son más bajas que en todos los demás Mac.

AppleCare+ para el MacBook Neo se puede comprar por 139 $ por adelantado (Aun no hay precio en euros, aunque seguramente estará en torno a 149€). El único Mac cuyo AppleCare cuesta menos es el Mac mini.

Para un MacBook Neo con cobertura AppleCare+, los cargos por reparación son los siguientes:

Reemplazo de la batería: 0 $

0 $ Daños en la pantalla: 49 $

49 $ Daños en el recinto externo: 49 $

49 $ Otros daños accidentales: 149 $

Para casi todos los demás Mac (excepto el mini) con cobertura de AppleCare+, la mayoría de las tarifas de reparación son más altas:

El MacBook Neo estará disponible el 11 de Marzo de 2026