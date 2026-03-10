Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Shazam de Apple ya disponible en ChatGPT

10 marzo, 20261 Minutos de lectura

Hemos comentado en otras ocasiones que ChatGPT está intentando convertirse en el nuevo Google o Facebook, de forma que la gente «viva» dentro de su aplicación y hagan de todo, documentando su existencia en los servidores de OpenAI, como si fuera inofensivo.

En otro de esos movimientos que nos preguntamos qué tracción tendrán, aparte de engordar la lista de funcionalidades y -potencialmente- ir llenando de código inútil la app, ahora desde dentro de ChatGPT (en el iPhone) puedes invocar el reconocimiento de música para que identifique lo que esté sonando.

Por qué alguien podría almacenar estas búsquedas dentro de ChatGPT en vez de abrir directamente Shazam (o Soundhound , si lees el boletín de Faq-Mac ya sabes que es la «otra» aplicación de localización de música) es algo que se nos escapa pero oye, probablemente ya no tenemos la edad para que nos enganchen a nada…

Con esta nueva integración de Shazam, los usuarios de ChatGPT pueden escribir una pregunta como «Shazam, ¿qué es esta canción?» para acceder a una interfaz «Toca a Shazam» y obtener el título de una canción.

En cualquier caso ya lo sabes.

Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

