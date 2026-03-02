Apple presenta el nuevo iPad Air M4

Apple ha anunciado hoy el nuevo iPad Air con el chip M4 y más memoria, ofreciendo un gran salto en rendimiento por el mismo precio inicial. Gracias a su CPU y su GPU más rápidas, el iPad Air potencia la experiencia en videojuegos y tareas como la edición, y es un potente dispositivo para la IA con un Neural Engine más veloz, un mayor ancho de banda de memoria y un 50 % más de memoria unificada en el sistema que en la generación anterior.

El iPad Air con M4 es hasta un 30 % más rápido que el iPad Air con M31 y hasta 2,3 veces más rápido que el iPad Air con M1.2 El nuevo iPad Air también incorpora los chips de conectividad de última generación de Apple, el N1 y el C1X, para ofrecer conexiones inalámbricas y de datos más veloces, así como compatibilidad con Wi-Fi 7, para que los usuarios puedan trabajar y expresar su creatividad en cualquier lugar. 3

El iPad Air está disponible en dos tamaños y en cuatro espectaculares acabados que encantan a los usuarios. El modelo de 11 pulgadas ofrece una gran portabilidad, y el de 13 pulgadas incorpora una pantalla aún más grande para aquellos que quieren más espacio para la multitarea.

Con las revolucionarias prestaciones de iPadOS 26, cámaras avanzadas, autonomía para todo el día, un potente ecosistema de apps y compatibilidad con accesorios como el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard, el iPad Air ofrece una gran versatilidad y una fantástica experiencia para todas las personas que quieren hacer aún más con el iPad, desde estudiantes y creadores hasta usuarios del sector empresarial y fans de los videojuegos.4

Con el mismo precio inicial de 649 € para el modelo de 11 pulgadas y de 849 € para el modelo de 13 pulgadas, el iPad Air ofrece una increíble calidad-precio. Y para clientes del sector educativo, el iPad Air está disponible desde 579 € para el modelo de 11 pulgadas y 779 € para el modelo de 13 pulgadas.Las reservas del iPad Air comenzarán el miércoles, 4 de marzo, con disponibilidad a partir del miércoles, 11 de marzo.

Aún más rendimiento con el M4

El M4 potencia un significativo salto en rendimiento del nuevo iPad Air, impulsando la productividad y creatividad de los usuarios en cualquier lugar, tanto de profesionales creativos que trabajan con archivos de gran tamaño como de usuarios que viajan a menudo editando contenido sobre la marcha. Con una CPU de 8 núcleos y una GPU de 9 núcleos, el nuevo iPad Air es hasta un 30 % más rápido que el iPad Air con M3 y hasta 2,3 veces más rápido que el iPad Air con M1.5

Los usuarios notarán la velocidad supersónica del M4 en todas sus tareas, y con Apple Creator Studio la composición de imágenes en Pixelmator Pro y la edición de vídeo en Final Cut Pro es más rápida que nunca. Gracias a la GPU de 9 núcleos del M4, el iPad Air cuenta con trazado de rayos por aceleración de hardware y sombreado de malla por aceleración de hardware de segunda generación para un espectacular rendimiento gráfico.

El renderizado 3D profesional con trazado de rayos del M4 es más de 4 veces más rápido que en el iPad Air con M1, para una iluminación, reflejos y sombras de mayor precisión, que resultan en un realismo extremo en los juegos.2

Un nuevo nivel de potencia para la IA

El M4 también es también muy potente para la IA, con un ancho de banda de memoria más rápido y la increíble velocidad del Neural Engine, potenciando la productividad de todos los usuarios en tareas como transcribir una clase de la universidad, desarrollar el guion gráfico de un nuevo proyecto o perfeccionar emails del trabajo.

La memoria unificada del nuevo iPad Air aumenta un 50 % hasta los 12 GB y su ancho de banda de memoria asciende a 120 GB/s, por lo que los usuarios pueden ejecutar modelos de IA a mayor velocidad. El Neural Engine de 16 núcleos es 3 veces más rápido que el del M1 y es perfecto para las tareas cotidianas que ejecutan la IA en el dispositivo, como la búsqueda de sujetos y texto en imágenes o el uso de útiles prestaciones de IA en apps como Goodnotes y Onform: Video Analysis App.2

El Neural Engine también potencia las funcionalidades de las apps incluidas en Apple Creator Studio, como Máscara de Eliminación de Escena para eliminar el fondo de un vídeo en Final Cut Pro.

El N1 y el C1X llegan al iPad Air para una conectividad más rápida

El iPad Air estrena el N1, un chip de conectividad inalámbrica diseñado por Apple que añade compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.3 El N1 optimiza el rendimiento cuando se conecta a redes wifi de 5 GHz, además de mejorar la fiabilidad y el rendimiento general de prestaciones como Punto de Acceso Personal y AirDrop.

Los modelos de iPad Air Wi-Fi + Cellular también integran el C1X, un módem de datos móviles diseñado por Apple que ofrece un rendimiento de datos hasta un 50 % superior y un consumo de energía hasta un 30 % inferior respecto al iPad Air con M3. 1 Además, estos modelos proporcionan funciones de GPS para que los usuarios puedan orientarse mejor.

Los usuarios también pueden disfrutar de la compatibilidad con redes 5G para mantenerse conectados en sus tareas profesionales o en su tiempo libre desde cualquier lugar del mundo. 6 Y con la eSIM, pueden añadir un nuevo plan de forma segura y rápida, conectarse y transferir digitalmente los planes de datos existentes para estar en contacto con familiares y amigos aunque no haya redes wifi disponibles, ideal para para profesionales que viajan habitualmente, estudiantes en el campus o cualquiera persona que necesite trabajar sobre la marcha.

iPadOS 26 superpotencia la experiencia con el iPad

Las potentes prestaciones de iPadOS 26 llevan las posibilidades del iPad aún más lejos para que los usuarios puedan desarrollar sus tareas creativas y profesionales con facilidad.

El nuevo y elegante diseño incorpora Liquid Glass , un nuevo material translúcido que refleja y refracta su entorno, al tiempo que reacciona a la interacción del usuario y se transforma en tiempo real para dar más protagonismo al contenido importante.

, un nuevo material translúcido que refleja y refracta su entorno, al tiempo que reacciona a la interacción del usuario y se transforma en tiempo real para dar más protagonismo al contenido importante. Un nuevo, intuitivo y potente sistema de ventanas permite controlar, organizar y pasar de una app y otra con la sencillez que caracteriza al iPad. Y con la nueva barra de menús , los usuarios pueden acceder a las prestaciones disponibles en una app con solo deslizar el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla o moviendo el cursor a la parte de arriba.

permite controlar, organizar y pasar de una app y otra con la sencillez que caracteriza al iPad. Y con la nueva , los usuarios pueden acceder a las prestaciones disponibles en una app con solo deslizar el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla o moviendo el cursor a la parte de arriba. Los usuarios pueden acceder a los archivos, gestionarlos y organizarlos gracias a la app Archivos optimizada, que incluye una vista de lista mejorada y nuevas opciones de personalización de carpetas. Con las carpetas del Dock , los usuarios pueden acceder a sus descargas, documentos y mucho más desde cualquier lugar, y pueden establecer una app predefinida para abrir determinados archivos o tipos de archivos.

optimizada, que incluye una vista de lista mejorada y nuevas opciones de personalización de carpetas. Con las , los usuarios pueden acceder a sus descargas, documentos y mucho más desde cualquier lugar, y pueden establecer una app predefinida para abrir determinados archivos o tipos de archivos. La app Vista Previa del iPad ofrece a los usuarios un espacio dedicado para dibujar bocetos rápidamente y visualizar, editar y anotar archivos PDF e imágenes con el Apple Pencil o el dedo.

del iPad ofrece a los usuarios un espacio dedicado para dibujar bocetos rápidamente y visualizar, editar y anotar archivos PDF e imágenes con el Apple Pencil o el dedo. iPadOS 26 aprovecha la potencia del chip de Apple para dar a los usuarios un mayor control sobre la entrada de audio, con la posibilidad de hacer grabaciones de alta calidad mediante la captura local, mientras ejecutan las Tareas en segundo plano.

Accesorios avanzados para el iPad Air

El Apple Pencil y el Magic Keyboard impulsan nuevos niveles de creatividad y productividad en el iPad Air, tanto al esbozar ideas como al ejecutar las tareas profesionales. 4 El Apple Pencil (USB-C) y el Apple Pencil Pro son dos opciones fantásticas. El Apple Pencil (USB-C) cuenta con una excelente calidad-precio para tareas cotidianas como tomar apuntes y dibujar, mientras que el Apple Pencil Pro ofrece la experiencia más avanzada, y permite a los usuarios usar el gesto de apretar y la rotación para dar vida a sus ideas de formas totalmente nuevas. El Apple Pencil Pro también es compatible con Buscar, ayudando a los usuarios a encontrarlo fácilmente si no lo localizan.

El Magic Keyboard para el iPad Air es increíblemente cómodo para escribir, ampliando las posibilidades de los usuarios, con un trackpad para tareas de precisión, como la selección de texto, y una hilera de 14 teclas de función con acceso directo a controles como el brillo de la pantalla o el volumen. El teclado se acopla magnéticamente y el Smart Connector activa al instante la alimentación y la transferencia de datos sin necesidad de Bluetooth, con una bisagra de aluminio mecanizado con conector USB‑C para cargar el dispositivo. El Magic Keyboard para el iPad Air cuenta con un mágico diseño flotante que encanta a los usuarios y está disponible en blanco y negro.

Perfecto para quienes renuevan su iPad o iPad Air

Con destacadas mejoras con respecto a los modelos anteriores del iPad y iPad Air, no ha habido un mejor momento para actualizarse.

Gran salto en rendimiento : Los usuarios que vengan de un modelo anterior notarán la velocidad y la respuesta de los 12 GB de memoria unificada y los 120 GB/s de ancho de banda de memoria, y podrán usar las ventanas con una mayor fluidez en iPadOS 26. Quienes vengan de un iPad Air con M1 percibirán un rendimiento hasta 2,3 veces superior y un renderizado 3D profesional con trazado de rayos más de 4 veces más rápido. 5

: Los usuarios que vengan de un modelo anterior notarán la velocidad y la respuesta de los 12 GB de memoria unificada y los 120 GB/s de ancho de banda de memoria, y podrán usar las ventanas con una mayor fluidez en iPadOS 26. Quienes vengan de un iPad Air con M1 percibirán un rendimiento hasta 2,3 veces superior y un renderizado 3D profesional con trazado de rayos más de 4 veces más rápido. Cámara Center Stage, micrófonos y altavoces avanzados : Quienes vengan de un iPad Air con M1, disfrutarán ahora de la cámara frontal 12MP Center Stage situada en el borde más largo del dispositivo y los altavoces estéreo en horizontal. Los usuarios que renueven desde el iPad Air con M1 percibirán también una mejor calidad de sonido en el modelo de 13 pulgadas, perfecto para la experiencia con música y vídeos.

: Quienes vengan de un iPad Air con M1, disfrutarán ahora de la cámara frontal 12MP Center Stage situada en el borde más largo del dispositivo y los altavoces estéreo en horizontal. Los usuarios que renueven desde el iPad Air con M1 percibirán también una mejor calidad de sonido en el modelo de 13 pulgadas, perfecto para la experiencia con música y vídeos. Potentes capacidades de Apple Intelligence : Con una perfecta integración en iPadOS y un revolucionario avance en privacidad, Apple Intelligence ofrece intuitivas prestaciones a los usuarios actuales y nuevos que hacen que su experiencia sea aún más eficiente. 7

: Con una perfecta integración en iPadOS y un revolucionario avance en privacidad, Apple Intelligence ofrece intuitivas prestaciones a los usuarios actuales y nuevos que hacen que su experiencia sea aún más eficiente. Aún más valor: Los usuarios de un modelo de iPad Air de la generación anterior disfrutarán de una conectividad más rápida con el C1X y el N1, y los usuarios de un modelo con M1 dispondrán de 128 GB de capacidad mínima. El iPad Air con M4 tiene el mismo precio inicial de solo 649 € para el modelo de 11 pulgadas y 849 € para el modelo de 13 pulgadas.

El iPad Air y el medio ambiente

Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental a finales de esta década mediante la reducción de las emisiones en los tres ámbitos de mayor impacto: materiales, electricidad y transporte. El iPad Air está fabricado con un 30 % de materiales reciclados, 8 incluyendo aluminio 100 % reciclado en la carcasa y cobalto 100 % reciclado en la batería. El 40 % de la electricidad empleada en el proceso de producción en toda la cadena de suministro es de origen renovable, como la energía solar y eólica. Además, el iPad Air está diseñado para ser resistente y fácil de reparar, cuenta con el soporte para software líder del sector y cumple los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos. El embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra y se puede reciclar fácilmente.9

Precios y disponibilidad

Los clientes pueden reservar el nuevo iPad Air con M4 a partir del miércoles, 4 de marzo en apple.com y la app Apple Store en 35 países y regiones, entre ellos España. Los clientes empezarán a recibirlo y estará disponible en tiendas Apple Store y Distribuidores Autorizados Apple a partir del miércoles, 11 de marzo.

El iPad Air de 11 y 13 pulgadas con M4 estará disponibles en azul, púrpura, blanco estrella y gris espacial con 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB de capacidad.

El iPad Air de 11 pulgadas está disponible en modelo Wi-Fi desde 649 € y modelo Wi-Fi + Cellular desde 819 € . El iPad Air de 13 pulgadas está disponible en modelo Wi-Fi desde 849 € y modelo Wi-Fi + Cellular desde 1.019 € .

y modelo Wi-Fi + Cellular desde . El iPad Air de 13 pulgadas está disponible en modelo Wi-Fi desde y modelo Wi-Fi + Cellular desde . Para clientes del sector educativo, el nuevo iPad Air de 11 pulgadas está disponible desde 579 € , y el modelo de 13 pulgadas está disponible desde 779 € .

, y el modelo de 13 pulgadas está disponible desde . El Magic Keyboard, disponible en blanco y en negro, es compatible con el iPad Air de 11 y 13 pulgadas. El Magic Keyboard está disponible por 329 € para el modelo de 11 pulgadas y 349 € para el modelo de 13 pulgadas. Para clientes del sector educativo, el Magic Keyboard para el modelo de 11 pulgadas está disponible por 299 € y 329 € para el modelo de 13 pulgadas.

para el modelo de 11 pulgadas y para el modelo de 13 pulgadas. Para clientes del sector educativo, el Magic Keyboard para el modelo de 11 pulgadas está disponible por y para el modelo de 13 pulgadas. El Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C) son compatibles con el nuevo iPad Air. El Apple Pencil Pro está disponible por 149 € o 139 € para clientes del sector educativo. El Apple Pencil (USB-C) está disponible por 89 € o 79 € para clientes del sector educativo.

o para clientes del sector educativo. El Apple Pencil (USB-C) está disponible por o para clientes del sector educativo. AppleCare ofrece a los usuarios de productos Apple unos servicios de asistencia y reparaciones excepcionales, además de opciones flexibles. Los clientes pueden contratar AppleCare+ para su nuevo iPad y, en Estados Unidos, AppleCare One para proteger varios productos con un solo plan. Ambos planes incluyen cobertura para daños accidentales, como caídas y derrames, y también protección frente a robo y pérdida para algunos productos, servicio de sustitución de la batería y asistencia ininterrumpida por parte de los expertos de Apple. Más información en apple.com/es/applecare.

Apple ofrece formas de ahorrar y actualizar al último modelo de iPad. Los clientes pueden entregar su iPad actual a cambio de un descuento en la tienda online de Apple, la app Apple Store o una tienda Apple Store. Los valores de cada dispositivo y las condiciones del programa se pueden consultar en apple.com/es/shop/trade-in.