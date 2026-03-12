Apple Music y TikTok presentan “Reproducir canción completa”

La alianza exclusiva ahora permite a los suscriptores de Apple Music escuchar canciones completas sin salir de TikTok.

Apple Music y TikTok anuncian Reproducir canción completa, una nueva experiencia de descubrimiento musical que hará más fácil que nunca que los fans interactúen con la música que encuentran en TikTok, y que se lanza de forma exclusiva a través de Apple Music. Con la nueva función Reproducir canción completa, los suscriptores de Apple Music ahora pueden disfrutar de canciones completas que descubren en TikTok sin tener que salir de la app.

El descubrimiento de música siempre ha estado en el corazón de TikTok. Ahora, con Reproducir canción completa, los fans que encuentren una canción que les encanta en Para ti o en el Detalle del Sonido, podrán simplemente tocar el botón Reproducir canción completa para abrir un reproductor de Apple Music y disfrutar de la canción en su totalidad. A partir de ahí, los suscriptores de Apple Music pueden seguir escuchando una reproducción personalizada de canciones recomendadas.

La nueva experiencia Reproducir canción completaayuda a los fans de la música a pasar sin interrupciones del momento del descubrimiento a una escucha más profunda, de manera instantánea y dentro del mismo entorno. Los usuarios también pueden guardar sus canciones favoritas en Tu Música y añadirlas directamente a sus listas de reproducción de Apple Music, facilitando llevar un seguimiento de la música que aman para volver a escucharla en el futuro.

Desarrollada utilizando MusicKit de Apple, la reproducción completa de las canciones se realiza en Apple Music, por lo que las reproducciones se contabilizan dentro del servicio de Apple Music, apoyando a los artistas y a los titulares de derechos, mientras ofrece a los fans una experiencia fluida y sin interrupciones.

La función se basa en el éxito de la herramienta Añadir canción de TikTok, que fue lanzada para ayudar a artistas y fans a convertir el descubrimiento en TikTok en temas guardados en playlists en Apple Music y otros servicios de streaming. Reproducir canción completa va un paso más allá al ayudar a los artistas a llegar a sus fans con una escucha completa inmediata, además de la opción de añadir la canción a una playlist.

TikTok y Apple Music también están presentando Listening Party, una nueva función diseñada para reunir a artistas y fans alrededor de la música. Listening Party crea un entorno compartido donde los fans pueden escuchar canciones de sus artistas favoritos en tiempo real, interactuar entre ellos y participar directamente con el artista durante la sesión. Ofrece una nueva forma más social de experimentar la música mientras profundiza la conexión entre los artistas y sus comunidades.

Estas funciones unidas crean un recorrido musical completo para los suscriptores de Apple Music en TikTok: desde el descubrimiento hasta la escucha completa y junto a experiencias compartidas entre fans.

Reproducir canción completa y Listening Party comenzarán a implementarse en todo el mundo durante las próximas semanas.