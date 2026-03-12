Apple actualiza iOS para iPhones antiguos

Apple ha lanzado iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, iOS 15.8.7 y iPadOS 15.8.7, actualizaciones diseñadas para iPhone e iPad más antiguos que no pueden ejecutar versiones más nuevas de iOS y iPadOS.

Los usuarios de iPhone y iPad pueden instalar las actualizaciones abriendo la aplicación Ajustes, yendo a General y seleccionando la opción Actualización de software. Aquellos con las actualizaciones automáticas activadas verán el nuevo software instalado automáticamente en los próximos días.

Apple se ha comprometido a proporcionar actualizaciones de seguridad para iPhones durante al menos cinco años después del lanzamiento, pero a menudo Apple proporciona correcciones de seguridad durante un período de tiempo mucho más largo.

Las notas de seguridad de Apple para iOS/iPadOS 15.8.7 e iOS/iPadOS 16.7.15 revelan que las correcciones están relacionadas con el sofisticado exploit de Coruna que fue revelado por Google la semana pasada.

Apple dice que, si bien todos los problemas se solucionaron previamente en varias actualizaciones de iOS 16 e iOS 17, los lanzamientos de hoy traen las mismas correcciones a los dispositivos más antiguos que no pueden actualizarse a iOS 17 o posterior.