Lo que significa el MacBook Neo para el iPad

No te engañes. El iPad es un éxito fenomenal, desde su lanzamiento el 3 de abril de 2010. Steve Jobs lo presentó el 27 de enero, describiendo el dispositivo como algo situado entre el iPhone y el MacBook. La primera generación incluía pantalla de 9,7 pulgadas y arrancaba desde 499 dólares.

En estos 16 años, se han vendido mundialmente alrededor de 550 millones de iPads. (Coolest Gadgets) y en el segundo trimestre de 2025, Apple despachó 12,7 millones de unidades con un crecimiento del 2,4% interanual, según IDC.

Aunque no hay unanimidad, porque las fuentes no se ponen de acuerdo, la cuota de mercado del iPad se calcula que está entre el 45% (Omdia) y el 52% (StatCounter) en 2025. Es decir, aproximadamente la mitad del mercado de tablets es de Apple.

Como referencia, en el Q4 de 2025, Apple vendió 19,6 millones de iPads. Samsung quedó en segundo lugar con 6,4 millones de unidades, seguida de Lenovo, Huawei y Xiaomi. Es decir, Apple vende más de tres veces lo que Samsung (a pesar de que sus tablets no son baratos).

Así que cualquier pretensión de que el iPad es un fracaso (supone alrededor del siete por ciento de las ventas totales de Apple) es una ilusión.

Pero el MacBook Neo supone una realidad: Apple considera que el nicho del iPad está estabilizado. No espera grandes innovaciones disruptoras que puedan hacer que el iPad se convierta en una herramienta primaria, y sus mercados están bien definidos: segundo o tercer dispositivo, escuelas, etc.

Entre los fabricantes, la salida del MacBook Neo se recibido con escalofríos (así lo han manifestado directivos de Asus), porque es un precio que deja muy poco margen para «abaratar el producto» y ofrecer algo que resulte atractivo frente al aluminio de Apple, la pantalla Retina Display, los altavoces estéreo, etc. (y macOS, claro, con todo lo que incorpora). Ellos tienen que seguir pagando a Intel, a Microsoft, etc.

Pero hay gente que nunca comprará un iPad, y la reciente obsesión con «colegios sin pantallas» (centrándose en teléfonos y tablets) no ayudan a su expansión. En todo caso podría darse una «recesión» en las ventas si el movimiento se generaliza.

Los ingresos del iPad se han mantenido en el rango de los 20.000–30.000 millones de dólares desde su lanzamiento, siendo 2013 (con la llegada del iPad Mini) el año pico histórico. Business of Apps

Desde entonces, dependiendo de la salida de nuevos modelos se experimenta ligeros decrecimientos o ligeros crecimientos, pero manteniéndose siempre en rangos similares.

El MacBook Neo es el reconocimiento de Apple de que el iPad nunca penetrará en determinados mercados, y que nunca será el ordenador «del futuro», aunque su comodidad y versatilidad hace que aquellos usuarios que los manejan se muestren enormemente satisfechos con ellos.

En 2024, Apple (Mac + iPad combinados) obtuvo una puntuación de 85/100, cuatro puntos por encima de la media del sector (81), recuperando el primer puesto en solitario tras haber empatado con Samsung el año anterior (Counterpoint). Sin embargo, en 2025 la categoría tablets sufrió una caída notable, de 81 a 77 puntos. Apple bajó de 85 a 82 en el conjunto Mac+iPad, quedando empatada en segundo lugar con Dell, por detrás de HP. El estudio se basa en 16.205 encuestas completadas entre julio de 2024 y junio de 2025. (MacDailyNews)

Así que, en mi modesta opinión, con el Macbook Neo Apple está reconociendo que el mercado del iPad está maduro y ha alcanzado su techo, y que, en todo caso, puede experimentar retrocesos.

Al igual que hizo con los iPod y finalmente con el iPhone, antes de que un competidor le robe «la tostada», prefiere canibalizar sus propios productos y mantener su liderazgo que apalancarse en una base cautiva de consumidores que, lenta pero imperceptiblemente, van cambiando de intereses y empiezan a comprar otros dispositivos de hardware.

Como es lógico, Apple prefiere que, si dejas de comprar un iPad, sea porque compras un MacBook Neo.

¿El MacBook Neo de 700€ será de 600 el año que viene?