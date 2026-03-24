Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple

Apple anunciará los ganadores del Swift Student Challenge 2026 el 26 de marzo

24 marzo, 20261 Minutos de lectura

Como parte de su anuncio de la WWDC 2026, Apple planea anunciar a los ganadores del Swift Student Challenge de este año el jueves 26 de marzo.

El Swift Student Challenge de Apple encarga a los estudiantes que deseen participar la creación de un proyecto de codificación original utilizando Swift Playgrounds o Xcode. El evento de este año comenzó el 6 de febrero, y Apple aceptó las presentaciones hasta el sábado 28 de febrero, antes de que comenzara el juicio.

Apple planea elegir ganadores en función de presentaciones que demuestren «la excelencia en innovación, creatividad, impacto social o inclusión».

Todos los ganadores del Swift Student Challenge en 2026 serán elegibles para participar en el proceso de lotería para asistir al evento especial de Apple del 8 de junio de la WWDC en el campus de Apple Park en Cupertino, California.

Artículo anterior Cómo usar la funcionalidad Imagen dentro de imagen (PiP) en macOS Tahoe
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple

WWDC 2026 mostrará los «avances en IA» de Apple

24 marzo, 2026
Apple

México podría tener una tercera tienda de Apple

24 marzo, 2026
Apple

La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple será la semana del 8 de junio

23 marzo, 2026
AppleSeguridad

¿Qué es una mejora de seguridad en segundo plano y cómo funciona?

19 marzo, 2026