Apple anunciará los ganadores del Swift Student Challenge 2026 el 26 de marzo

Como parte de su anuncio de la WWDC 2026, Apple planea anunciar a los ganadores del Swift Student Challenge de este año el jueves 26 de marzo.

El Swift Student Challenge de Apple encarga a los estudiantes que deseen participar la creación de un proyecto de codificación original utilizando Swift Playgrounds o Xcode. El evento de este año comenzó el 6 de febrero, y Apple aceptó las presentaciones hasta el sábado 28 de febrero, antes de que comenzara el juicio.

Apple planea elegir ganadores en función de presentaciones que demuestren «la excelencia en innovación, creatividad, impacto social o inclusión».

Todos los ganadores del Swift Student Challenge en 2026 serán elegibles para participar en el proceso de lotería para asistir al evento especial de Apple del 8 de junio de la WWDC en el campus de Apple Park en Cupertino, California.