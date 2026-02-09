BatchPhoto 5.1 añade opciones para crear imágenes sin pérdida

BatchPhoto, el software de edición de fotos por lotes desarrollado por Bits&Coffee, ha anunciado recientemente el lanzamiento de la versión 5.1.

En el plano visual, la nueva versión introduce un nuevo tema claro, que ofrece una alternativa limpia y contemporánea a la interfaz oscura existente. Ahora los usuarios pueden elegir la apariencia que prefieran o permitir que la app cambie automáticamente entre los modos claro y oscuro según la configuración del sistema operativo. La actualización también incluye iconos rediseñados en la barra de herramientas, que aportan un aspecto más moderno a la aplicación y mejoran la claridad y la facilidad de uso.

En el plano técnico, BatchPhoto 5.1 amplía la compatibilidad con formatos de imagen sin pérdida, como WebP, HEIF y AVIF. Los usuarios ahora pueden generar versiones sin pérdida de estos formatos, conservando la calidad de la imagen y beneficiándose al mismo tiempo de una compresión eficiente. Además, el soporte para WebP se ha ampliado para permitir la creación de archivos multipágina, algo útil en ciertos escenarios de archivo y distribución.

Otra mejora práctica es la nueva opción de conservar el formato original de la imagen al subir archivos mediante SFTP o FTP. Esto resulta especialmente útil para profesionales que dependen de cargas automatizadas y necesitan mantener una coherencia estricta en los formatos para clientes o plataformas en línea. Asimismo, los usuarios ahora pueden elegir la nomenclatura de la extensión de archivo que prefieran (como JPG o JPEG), lo que ofrece un mayor control sobre las convenciones de salida.