macOS

macOS: Compartir un enlace que salta a una línea concreta de una página web

10 febrero, 20261 Minutos de lectura

A veces quieres compartir un enlace a una página web para que vea un pasaje o frase específico, en lugar de enviar un enlace genérico.

En 2020, Google agregó una función a su navegador Chrome llamada Scroll to Text Fragment (STTF) que le ayuda a lograrlo. Permite que las URL enlazen directamente a cualquier texto visible en una página.

Es posible que haya visto que funciona en la Búsqueda de Google, donde hacer clic en un enlace en sus resultados te lleva a un pasaje de texto resaltado más abajo en la página.

Más tarde, Google agregó la función a la base de código de Chromium, por lo que la mayoría de los otros navegadores populares de Chromium como Edge, Opera, Brave y Vivaldi también la admiten. Así es como funciona.

Copiar enlace con resaltado en Safari

Apple agregó soporte completo para enlaces de fragmentos de texto en Safari 18, y la función está disponible en Safari en macOS Sequoia y posteriores.

Para usar la función, visita una página web y resalta el texto al que deseas crear un enlace, luego haz clic con el botón derecho (Ctrl-clic) y elige Copiar enlace con resaltado en el menú desplegable.

Esto generará una URL especial que incluye un símbolo hash (#) y un elemento «texto», seguido de algunas palabras que limitan el texto seleccionado.

Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

