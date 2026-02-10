Anuncios de Apple: Apple at play

En un nuevo anuncio de vídeo, lanzado el lunes, Apple destaca cómo England Rugby utiliza sus productos. El anuncio, denominado «Apple at Play», est’a en el canal de YouTube de Apple UK y cuenta con el analista senior del equipo de England Rugby, Joe Lewis.



El iPad, el MacBook Pro y el Apple Studio Display se utilizan para ver los partidos en tiempo real, desde siete ángulos diferentes. Esto permite a England Rugby capturar una enorme cantidad de puntos de datos relacionados con el movimiento del jugador, incluyendo cuántas entradas ha hecho un jugador, o cuántas ha perdido, entre otras cosas.

«Dentro de la caja, tenemos dos analistas, cinco entrenadores, siete ángulos de vídeo, cientos y miles de puntos de datos», explica Lewis. «Los siete portátiles están vinculados. Por lo tanto, los entrenadores pueden ver en su portátil lo que estamos recortando».

Los analistas de England Rugby utilizan el hardware de Apple para registrar posesiones, alineaciones, scrums, etc., para cada juego. Los iPads se utilizan para llamar la atención de los jugadores sobre ciertas cosas. Durante los descansos del descanso, se muestran a los jugadores, ofreciéndoles un nuevo sentido de perspectiva.