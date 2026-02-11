Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
HomekitHomePod

Haz que HomePod te alerte de alarmas de humo

11 febrero, 20261 Minutos de lectura

Gracias a la función de reconocimiento de sonido de Apple, el HomePod mini y el HomePod de segunda generación pueden enviarte notificaciones cuando reconocen sonidos de alarma de humo o monóxido de carbono. Sigue leyendo para aprender cómo funciona.

Con el reconocimiento de sonido, el HomePod puede detectar el sonido de una alarma de humo o monóxido de carbono en tu hogar y avisarte enviando una notificación a tu iPhone, iPad o Apple Watch.

Es una buena adición si no tienes un detector inteligente, aunque Apple advierte que no se debe confiar en la función «en circunstancias en las que los usuarios pueden resultar perjudicados o lesionados», o en «situaciones de alto riesgo o de emergencia».

La función de reconocimiento de sonido es accesible en la aplicación Home. Si su sistema Home está conectado a una cámara inteligente, también mostrará vídeo en vivo de su hogar, para que pueda ver lo que está sucediendo en tiempo real.

El reconocimiento de sonido en HomePods requiere la arquitectura actualizada de la aplicación Casa de Apple que se introdujo en 2022 como parte de iOS 16.4 y iPadOS 16.4.

  1. En la aplicación Inicio, toca el botón de puntos suspensivos (tres puntos) en la esquina superior derecha de la pantalla.
  2. Toca Ajustes de la casa.
  3. Toca Seguridad ➝ Reconocimiento de sonidos.
  4. En «Sonidos», asegúrate de que la palanca de la alarma de humo y monóxido de carbono esté en la posición verde.
  5. Activa los interruptores junto a los dispositivos HomePod para los que quieres habilitar el reconocimiento de sonido.

Eso es todo. Ten en cuenta que también puedes acceder al menú de reconocimiento de sonido a través de las tarjetas de menú de la aplicación Home para HomePods individuales.


Artículo anterior Cómo usar el generador de imágenes integrado en Pixelmator Pro de Creator Studio
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

