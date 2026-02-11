Cómo usar el generador de imágenes integrado en Pixelmator Pro de Creator Studio

La versión de Pixelmator Pro en Mac y iPad que forma parte de Creator Studio, tiene un generador de imágenes de IA incorporado.

El ecosistema de Creator Studio aprovecha principalmente Apple Intelligence y herramientas integradas de IA. Los usuarios pueden crear imágenes escribiendo indicaciones de texto directamente en la aplicación, que luego utiliza CoreML para generar, refinar e insertar imágenes directamente en los proyectos. El proceso está muy integrado con Image Playground en Mac para generar imágenes originales a partir de texto.

Así es como se generan imágenes de IA en Pixelmator Pro:

Abre Pixelmator Pro en tu Mac o iPad.

Haz clic en una imagen o abre un nuevo documento

Selecciona Image Playground (necesitas tener activado Apple Intelligence en Ajustes > Apple Intelligence y Siri) en las opciones de la herramienta en el menú desplegable Insertar.

La IA generará opciones; selecciona la imagen deseada, que se colocará directamente en el documento.

Utiliza otras herramientas de Pixelmator Pro para editar aún más el contenido generado.

Faq-Mac: En nuestra experiencia, Image Playground sigue solicitando que selecciones una persona a partir de la cual generar la imagen. Si hacemos algo mal, déjanos un comentario, te lo agradeceremos.