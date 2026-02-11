Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Cómo usar el generador de imágenes integrado en Pixelmator Pro de Creator Studio

11 febrero, 20261 Minutos de lectura

La versión de Pixelmator Pro en Mac y iPad que forma parte de Creator Studio, tiene un generador de imágenes de IA incorporado.

El ecosistema de Creator Studio aprovecha principalmente Apple Intelligence y herramientas integradas de IA. Los usuarios pueden crear imágenes escribiendo indicaciones de texto directamente en la aplicación, que luego utiliza CoreML para generar, refinar e insertar imágenes directamente en los proyectos. El proceso está muy integrado con Image Playground en Mac para generar imágenes originales a partir de texto.

Así es como se generan imágenes de IA en Pixelmator Pro:

  • Abre Pixelmator Pro en tu Mac o iPad.
  • Haz clic en una imagen o abre un nuevo documento
  • Selecciona Image Playground (necesitas tener activado Apple Intelligence en Ajustes > Apple Intelligence y Siri) en las opciones de la herramienta en el menú desplegable Insertar.
  • La IA generará opciones; selecciona la imagen deseada, que se colocará directamente en el documento.
  • Utiliza otras herramientas de Pixelmator Pro para editar aún más el contenido generado.

Faq-Mac: En nuestra experiencia, Image Playground sigue solicitando que selecciones una persona a partir de la cual generar la imagen. Si hacemos algo mal, déjanos un comentario, te lo agradeceremos.

Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

