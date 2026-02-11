Apple va a eliminar las listas de deseos de iTunes

Apple pronto eliminará las listas de deseos de iTunes con películas y programas de televisión, según los correos electrónicos que esta enviando a clientes a partir de hoy.

Apple dice que las personas que todavía tienen listas de deseos deben migrar artículos a su lista de seguimiento de Apple TV antes de que se elimine la función.



Cada correo electrónico que Apple envía incluye un PDF con programas de televisión y películas que están en la lista de deseos de iTunes de la persona. Apple dice que los usuarios pueden tocar cada enlace y luego tocar el botón «+» para que los elementos aparezcan en la lista de seguimiento de Apple TV.

Apple comenzó a eliminar las listas de deseos de programas de televisión y películas con el lanzamiento de iOS 17.2. De hecho, la actualización de iOS 17.2 eliminó por completo las listas de deseos, sin avisar a los clientes. Las personas con listas largas protestaron, y una gran cantidad de quejas llevaron a Apple a reintroducir las listas de deseos de iTunes en iOS 17.3.

Apple quiere eliminar las listas de deseos porque las opciones de compra de programas y películas de iTunes TV ya pasaron a la aplicación TV, y desde iOS 17.2, la aplicación Apple TV ha sido el único lugar para comprar programas de televisión y películas en dispositivos iOS.

