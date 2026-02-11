Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple MusiciTunes

Apple va a eliminar las listas de deseos de iTunes

11 febrero, 20261 Minutos de lectura

Apple pronto eliminará las listas de deseos de iTunes con películas y programas de televisión, según los correos electrónicos que esta enviando a clientes a partir de hoy.

Apple dice que las personas que todavía tienen listas de deseos deben migrar artículos a su lista de seguimiento de Apple TV antes de que se elimine la función.

Cada correo electrónico que Apple envía incluye un PDF con programas de televisión y películas que están en la lista de deseos de iTunes de la persona. Apple dice que los usuarios pueden tocar cada enlace y luego tocar el botón «+» para que los elementos aparezcan en la lista de seguimiento de Apple TV.

Apple comenzó a eliminar las listas de deseos de programas de televisión y películas con el lanzamiento de iOS 17.2. De hecho, la actualización de iOS 17.2 eliminó por completo las listas de deseos, sin avisar a los clientes. Las personas con listas largas protestaron, y una gran cantidad de quejas llevaron a Apple a reintroducir las listas de deseos de iTunes en iOS 17.3.

Apple quiere eliminar las listas de deseos porque las opciones de compra de programas y películas de iTunes TV ya pasaron a la aplicación TV, y desde iOS 17.2, la aplicación Apple TV ha sido el único lugar para comprar programas de televisión y películas en dispositivos iOS.

Artículo anterior Haz que HomePod te alerte de alarmas de humo
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple MusicAppleMusic

Cómo mostrar la pronunciación de las letras de canciones en Apple Music

30 enero, 2026
Apple MusicAppleMusic

Cómo usar las listas de reproducción colaborativas de Apple Music en iPhone o iPad

21 enero, 2026
Apple MusicAppleMusic

ChatGPT integra Apple Music

17 diciembre, 2025
Apple MusicAppleMusic

‘Tyler, The Creator’, Artista del año de Apple Music

9 diciembre, 2025