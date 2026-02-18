Google incorpora AirDrop al Pixel 9

Google ha ampliado su función de intercambio de archivos multiplataforma a dispositivos Android adicionales, lo que les permite transferir archivos a un iPhone utilizando el protocolo AirDrop (y viceversa). El soporte de AirDrop para Quick Share llegará a Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL y Pixel 9 Pro Fold en los próximos días.

Google anunció la compatibilidad de Quick Share con AirDrop en noviembre, pero la función se limitó inicialmente a los nuevos Pixel 10.

Con la interoperabilidad de AirDrop, los dispositivos Pixel 9 y Pixel 10 pueden transferir archivos a un iPhone, iPad o Mac, y funciona de la misma manera que las transferencias AirDrop de dispositivos Apple a dispositivos Apple. No se requiere conexión a Internet.

Para aceptar archivos de un teléfono inteligente Pixel, los usuarios de dispositivos Apple deben cambiar su visibilidad de AirDrop a «Todos durante 10 minutos». Con la configuración habilitada, un archivo que viene de un usuario de Android parece idéntico a un archivo AirDrop de un iPhone, con la misma notificación y opción de aceptar. Los archivos se guardan en la ubicación apropiada: las fotos a Fotos, un documento a Archivos, etc.

via Macrumors