Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple TVAppleTV+

Apple eliminará las apps de compra de películas y series de iTunes

18 febrero, 20261 Minutos de lectura

Con tvOS 26.4, Apple eliminará las aplicaciones dedicadas de iTunes Movies y iTunes TV Shows que muestran los contenidos disponibles para comprar. En su lugar, la compra de películas y programas de televisión se puede hacer a través de la aplicación Apple TV.

Apple comenzó a eliminar las aplicaciones iTunes Movies y iTunes TV Shows en 2023, redirigiendo a los usuarios a la aplicación Apple TV para las compras. Las aplicaciones han seguido disponibles hasta la salida de tvOS 26.4, para dar a los clientes instrucciones sobre dónde encontrar su contenido y proporcionar acceso a la lista de deseos de iTunes.

Apple eliminó la sección de programas de televisión y películas en la aplicación iPhone y iPad TV con el lanzamiento de iOS 17.2 y iPadOS 17.2, y eliminó las listas de deseos de iTunes en esas actualizaciones. tvOS 17.2 también se deshizo de las listas de deseos. Después de las quejas de los usuarios, se restauraron las listas de deseos, pero Apple siguió advirtiendo sobre el final de las listas de deseos.

Los clientes que todavía tienen una lista de deseos de iTunes con películas y programas de televisión han recibido correos electrónicos informándoles de que la función se está quitando. Los correos electrónicos incluyen enlaces para migrar esas listas a la función de lista de seguimiento de Apple TV como alternativa.

Artículo anterior Transformación digital en el deporte de élite
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Margo tiene problemas de dinero

5 febrero, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Mujeres imperfectas

4 febrero, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Lucky

4 febrero, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Monarch (T2)

4 febrero, 2026