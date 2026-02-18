Apple eliminará las apps de compra de películas y series de iTunes

Con tvOS 26.4, Apple eliminará las aplicaciones dedicadas de iTunes Movies y iTunes TV Shows que muestran los contenidos disponibles para comprar. En su lugar, la compra de películas y programas de televisión se puede hacer a través de la aplicación Apple TV.

Apple comenzó a eliminar las aplicaciones iTunes Movies y iTunes TV Shows en 2023, redirigiendo a los usuarios a la aplicación Apple TV para las compras. Las aplicaciones han seguido disponibles hasta la salida de tvOS 26.4, para dar a los clientes instrucciones sobre dónde encontrar su contenido y proporcionar acceso a la lista de deseos de iTunes.

Apple eliminó la sección de programas de televisión y películas en la aplicación iPhone y iPad TV con el lanzamiento de iOS 17.2 y iPadOS 17.2, y eliminó las listas de deseos de iTunes en esas actualizaciones. tvOS 17.2 también se deshizo de las listas de deseos. Después de las quejas de los usuarios, se restauraron las listas de deseos, pero Apple siguió advirtiendo sobre el final de las listas de deseos.

Los clientes que todavía tienen una lista de deseos de iTunes con películas y programas de televisión han recibido correos electrónicos informándoles de que la función se está quitando. Los correos electrónicos incluyen enlaces para migrar esas listas a la función de lista de seguimiento de Apple TV como alternativa.