Cómo usar los filtros en Mensajes en iOS 26

Apple ha implementado capacidades de filtrado en Mensajes, que se lanzaron como parte de iOS 26, en septiembre de 2025.

Las nuevas características están diseñadas para ayudar a manejar la avalancha de mensajes que todos recibimos en la actualidad. Así es como se hace.

Cómo filtrar los mensajes de remitentes desconocidos en el iPhone

Abre Nensajes Toca el menú en la esquina superior derecha, que parece tres líneas horizontales Toca Gestionar filtrado (eso te mandará a Ajustes > Mensajes, donde podrás activar o desactivar los remitentes desconocidos Activa el filtrado de remitentes desconocidos

Si deseas permitir notificaciones de algunos remitentes desconocidos, y te sugerimos que lo consideres, puedes tocar Permitir las notificaciones. En esta subsección, puedes activar las notificaciones para textos sensibles al tiempo, lo que significa que podrás recibir los códigos de verificación.

Cómo hacer que un remitente desconocido sea conocido

Habrá, inevitablemente, momentos en los que un remitente desconocido pasará a ser conocido. Afortunadamente, esto se puede hacer con solo unos pocos toques.

Abre mensajes Toca en el menú en la esquina superior derecha, que son tres líneas horizontales Toca Remitentes desconocidos Toca el mensaje del remitente y, a continuación, toca Marcar como conocido

También puedes agregar el remitente a Contactos, lo que también los convertirá automáticamente en conocidos.