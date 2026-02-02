Cómo calcular la propina con el Apple Watch

El Apple Watch tiene una calculadora que hace más cosas aparte de operaciones. Veamos cómo usarla en watchOS 26 para calcular la propina en un restaurante. Puedes tocar el icono para abrirla. O puedes tener una complicación en la esfera de reloj.

Puede agregar la aplicación Calculadora como una complicación en esferas de reloj compatibles mediante:

Presiona firmemente la esfera del reloj para entrar en el modo de personalización.

Pulsa en Editar y desplázate para seleccionar una esfera de reloj.

Toca una ubicación para la complicación.

Gira la corona digital y desplázate por las complicaciones para seleccionar la de la calculadora.

Presiona la corona digital para salir del modo de personalización.

Toca la esfera del reloj cuando hayas terminado.

Para calcular una propina:

Abre la aplicación Calculadora. Introduce el importe total de la factura y, a continuación, pulsa Propina. Gira la corona digital para elegir un porcentaje de propina. Pulsa Personas y, a continuación, gira la corona digital para introducir el número de personas que comparten la factura.

Verás la cantidad de propina, la cantidad total y cuánto debe aportar cada persona si la factura se divide equitativamente.