Apple presenta su corto por el nuevo año chino

Apple ha compartido su tradicional cortometraje para marcar el comienzo del Año Nuevo Chino, también conocido como Año Nuevo Lunar, que comienza el 17 de febrero y se celebrará hasta el 3 de marzo.

«Una niña, un perro que habla y un esquema meticulosamente pensado hacen esta conmovedora historia sobre cómo encontrar a la familia», dice Apple. «Apple une fuerzas con el director Bai Xue para una mezcla imaginativa de cinematografía y stop-motion para dar el año nuevo chino».

El vídeo fue grabado en el iPhone 17 Pro, y también hay un vídeo de cómo se hizo.