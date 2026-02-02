Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Apple presenta su corto por el nuevo año chino

2 febrero, 20261 Minutos de lectura

Apple ha compartido su tradicional cortometraje para marcar el comienzo del Año Nuevo Chino, también conocido como Año Nuevo Lunar, que comienza el 17 de febrero y se celebrará hasta el 3 de marzo.

«Una niña, un perro que habla y un esquema meticulosamente pensado hacen esta conmovedora historia sobre cómo encontrar a la familia», dice Apple. «Apple une fuerzas con el director Bai Xue para una mezcla imaginativa de cinematografía y stop-motion para dar el año nuevo chino».

El vídeo fue grabado en el iPhone 17 Pro, y también hay un vídeo de cómo se hizo.

