Cómo mostrar la pronunciación de las letras de canciones en Apple Music

Antes de empezar, vamos a repasar rápidamente cómo mostrar la letra de cualquier canción (no todas la tienen):

Cómo ver las letras en Apple Music en iPhone, iPad y Mac

En tu dispositivo Apple, abre Apple Music Localiza la canción de la que quieres ver la letra Toca o haz clic en la canción En la parte inferior, cerca de los controles, toca el botón de letra (una comilla en un bocadillo de diálogo)

Para muchas canciones, aparecerán letras sincronizadas. Para algunas canciones, especialmente canciones populares lanzadas en los últimos años, incluso tendrás letras de estilo karaoke que avanzan con el ritmo correcto.

Sin embargo, no todas las canciones tienen letras sincronizadas con el tiempo. Algunos pueden simplemente enumerar las letras, mientras que otros pueden no tener letras disponibles para ver en absoluto.

Importante: Ver la pronunciación de la letra y la traducción de la letra es exclusiva para iPhone o iPad. No puedes ver ni en el Apple TV ni en Apple Music para macOS.

Ver la pronunciación o traducción de la letra en el iPhone o iPad

Esta canción tiene la pronunciación pero no tiene traducción.

En tu iPhone o iPad, abre Apple Music Localiza la canción para la que quieres ver guías fonéticas Toca o haz clic en la canción En la parte inferior, cerca de los controles, toca el botón de letra, como explicamos antes. Por defecto, si hay guías fonéticas para letras transcritas y sincronizadas, se mostrarán debajo de ellas Para cambiar a letras traducidas, pulsa el botón de traducción en el lado izquierdo de los controles de Apple Music Toca Mostrar traducción

No todas las canciones tienen guías de pronunciación fonética, ni todas las canciones tienen traducciones disponibles. Las traducciones utilizan los idiomas preferidos en tu iPhone o iPad.