Apple lanza actualizaciones de macOS 11, watchOS 10 y watchOS 9 para mantener iMessage y FaceTime funcionando en dispositivos más antiguos

Apple ha lanzado macOS 11.7.11, watchOS 10.6.2 y watchOS 9.6.4 para Mac y Apple Watch más antiguos que no pueden ejecutar el watchOS actual y macOS 26.

Según las notas de la versión de Apple, las actualizaciones amplían el certificado que utilizan funciones como la activación del dispositivo, iMessage y FaceTime. La actualización del certificado garantiza que estas funciones seguirán funcionando después de enero de 2027.

En el Mac, la actualización se puede instalar a través de la aplicación Ajustes/Preferencias, mientras que en el Apple Watch, las actualizaciones se pueden instalar a través de la aplicación Apple Watch en el iPhone.

watchOS 9.6.4 y la actualización que lo precedió son las versiones finales de watchOS que admiten dispositivos como el iPhone 8, el iPhone 8 Plus y el iPhone X, que están limitados a iOS 16 y no se pueden actualizar a iOS 17. watchOS 10.6.2 está disponible para el Apple Watch Series 4, el Apple Watch Series 5 y el Apple Watch SE original.