Cómo activar el Modo de aislamiento en iPhone, iPad y Mac

El Modo de aislamiento es una función de seguridad opcional diseñada por Apple para proporcionar la máxima protección contra amenazas digitales altamente sofisticadas. Cuando está habilitado en un dispositivo Apple, reduce en gran medida la exposición a ataques complejos al restringir ciertas funciones y conexiones de red. Sigue leyendo para aprender a usarlo en iPhone, iPad y Mac.

Para la mayoría de los usuarios de dispositivos Apple, las protecciones de seguridad estándar de iOS, iPadOS y macOS deberían ser suficientes, mientras que el Modo de aislamiento está dirigido a usuarios que podrían ser objetivos de ciberataques, como periodistas, activistas y empleados del gobierno. Dicho esto, cualquier usuario puede habilitarlo en su dispositivo para lo que Apple llama un nivel de seguridad «extremo».

Protecciones del Modo de aislamiento

Cuando está habilitado, el Modo de aislamiento limita o deshabilita estrictamente la funcionalidad de funciones, aplicaciones y sitios web. Las protecciones del Modo de aislamiento incluyen lo siguiente:

En la aplicación Mensajes, la mayoría de los tipos de archivos adjuntos de mensajes que no sean imágenes están bloqueados, y algunas funciones como las vistas previas de enlaces no están disponibles.

Las llamadas entrantes de FaceTime de personas a las que no has llamado anteriormente están bloqueadas. Las invitaciones entrantes para otros servicios de Apple de personas que no has invitado anteriormente también están bloqueadas.

Algunas tecnologías web complejas y funciones de navegación, incluida la compilación de JavaScript justo a tiempo (JIT), están desactivadas a menos que el usuario excluya un sitio de confianza del modo de bloqueo. Esta protección se aplica a Safari y a todos los demás navegadores web que utilizan WebKit en el iPhone, iPad y Mac.

Los álbumes compartidos se eliminarán de la aplicación Fotos y se bloquearán las nuevas invitaciones a álbumes compartidos.

Cuando un dispositivo está bloqueado, las conexiones por cable con otros dispositivos/accesorios se bloquean.

Los perfiles de configuración no se pueden instalar, y el dispositivo no puede inscribirse en la gestión de dispositivos móviles (MDM), mientras el modo de bloqueo está activado.

Ciertos protocolos y servicios de red están restringidos.

Cómo habilitar el Modo de aislamiento en iPhone y iPad

El modo de bloqueo está desactivado de forma predeterminada en iPhone y iPad, pero puedes activarlo siguiendo estos pasos.

Abre la aplicación Ajustes. Desplázate hacia abajo y toca Privacidad y Seguridad. Desplázate hasta la parte inferior y pulsa Modo de bloqueo. Toque Activar Modo de aislamiento. Revisa la información sobre qué funciones están restringidas, luego pulsa Activar y Reiniciar.

Cómo habilitar el Modo de aislamiento en Mac

Abre la configuración del sistema. Haz clic en Privacidad y Seguridad en la barra lateral. En la sección «Seguridad» en la parte inferior, haz clic en Modo de aislamiento. Haz clic en Activar el Modo de aislamiento. Revisa las protecciones y haz clic en Activar y reiniciar.

Configuración de sitios web permitidos y excepciones de aplicaciones

Mientras el Modo de aislamiento está activo, algunos sitios web y ciertas características de la aplicación pueden estar bloqueados por seguridad. Apple te permite añadir excepciones en algunas áreas.

Por ejemplo, en Safari, si un sitio está bloqueado por el modo de bloqueo, se puede ofrecer una opción para permitir excepciones de sitio web. Esto permite que sitios específicos se carguen normalmente mientras el modo de bloqueo permanece habilitado.

Algunas aplicaciones de terceros también pueden aparecer en una lista en Configuración ➝ Privacidad y seguridad ➝ Modo de aislamiento ➝ Configurar navegación web, y puedes desactivar el Modo de aislamiento para esas aplicaciones individualmente. Esto permite que una aplicación continúe funcionando normalmente si está restringida por las limitaciones de contenido web del Modo de aislamiento.