Apple comparte las cifras de adopción de iOS 26

Apple finalmente ha considerado oportuno hacer frente a la narrativa que dice que la adopción de iOS 26 (con todos los defectos que contiene y las pocas ventajas más allá de la polarizante estética) está siendo baja,

Estos números de adopción se basan en iPhones y iPads que se realizaron transacciones en la App Store el 12 de febrero de 2026, según Apple.

Las estadísticas son las siguientes:

El 74 % de todos los iPhones introducidos en los últimos cuatro años tienen iOS 26.

El 66 % de todos los iPhones ejecutan iOS 26.

El 66 % de todos los iPads introducidos en los últimos cuatro años ejecutan iPadOS 26.

El 57 % de todos los iPads ejecutan iPadOS 26.

Así es como se compara con las cifras de adopción de iOS 18 que Apple compartió en base a los iPhones y iPads que se realizaron transacciones en la App Store el 21 de enero de 2025:

El 76 % de todos los iPhones introducidos en los últimos cuatro años tenían iOS 18.

El 68 % de todos los iPhones tenían iOS 18.

El 63 % de todos los iPads introducidos en los últimos cuatro años tenían iPadOS 18.

El 53 % de todos los iPads tenían iPadOS 18.

A primera vista, las cifras de adopción de iOS 26 e iOS 18 parecen ser similares, pero esto es solo porque Apple ha publicado las estadísticas de iOS 26 más tarde de lo habitual. Las estadísticas de iOS 26 se basan en dispositivos que han hecho transacciones con la App Store aproximadamente 150 días después de que la actualización se lanzara al público, en comparación con 127 días para iOS 18. En otras palabras, iOS 26 ha estado disponible durante unas tres semanas más en comparación.

Como se sospechaba, esto significa que la adopción de iOS 26 ha sido oficialmente más lenta que la adopción de iOS 18, pero no en la medida que sostenían algunas estimaciones no oficiales.