Cómo utilizar los atajos de texto en iPhone y Mac

Aunque ya nos hemos ocupado de esto en faq-mac numerosas veces, no está demás recordar que la autocorrección de Apple en iPhone y iPad tiene como objetivo ayudar cuando estás escribiendo un mensaje, pero no es perfecta, y algunas de las elecciones que hace una y otra vez para sustituir lo que crees que escribes pueden ser frustrantes tirando a desesperante.

Afortunadamente, el software de Apple incluye una función llamada Sustitución de texto que permite especificar qué palabra o frase reemplaza el texto que escribes.



Incluso si no has configurado la sustitución de texto, puedes probarlo con el ejemplo preestablecido de Apple: en cualquier aplicación que acepte la entrada de texto, escribe «Omw» seguido de un espacio, y cambiará a «On my way!» automáticamente.

Los siguientes pasos te guiarán a través del proceso de configuración de tus propias frases de acceso directo tanto en dispositivos iOS como en Mac.

Cómo configurar la sustitución de texto en el iPhone

Abre la aplicación ajustes en el iPhone o iPad. Pulsa General ➝ Teclados. Toca en Sustitución de texto Toca el botón más (+) en la esquina superior derecha de la pantalla. En la siguiente pantalla, completa el campo «Frase» con el texto que deseas que aparezca cada vez que escribas el acceso directo. En el campo «Atajo», introduce el texto de tu elección que deseas que sea reemplazado por la frase anterior. Toca Guardar en la esquina superior derecha para finalizar.

Cómo configurar la sustitución de texto en Mac

Los siguientes pasos funcionan en Macs con macOS Ventura y versiones posteriores.

En el Mac, haga clic en el logotipo  en la esquina superior izquierda de la barra de menús en la parte y selecciona Ajustes del sistema… Desplázate hacia abajo y selecciona Teclado en la barra lateral. En «Introducción de texto», haz clic en Sustitución de texto… Haz clic en el botón + al pié de los ejemplos precargados por Apple para añadir un tuyo. En la columna «Reemplazar», introduce el texto que deseas que sea reemplazado. En la columna «Con», escribe el texto [definitivo] al que deseas que cambie.

Si estás utilizando la misma cuenta de Apple en todos tus dispositivos Apple, cualquier sustitución de texto que agregues en tu Mac se sincronizará automáticamente con su iPhone y/o iPad, y viceversa.

Algunos consejos

1. No uses palabras reales para atajos o ya no podrás escribir esa palabra fácilmente (tienes que tocar la x en la sugerencia de reemplazo, y es un dolor hacerlo regularmente). En lugar de «De camino», puedes usar Deka, porque rara vez entrará en conflicto con algo que estés escribiendo.

2. Hazlos lo más cortos posible. Te recomiendo que te quedes en 3 letras o cuatro. No solo por brevedad, sino por facilidad para recordarlo.

3. Puedes guardar cosas como tu dirección, dirección de correo electrónico (por ejemplo, @@ puede equivaler a tu email) o el nombre de tu ciudad.

4. También puedes guardar símbolos especiales que te guste usar como: ←, →, ↑, ↓, ≠.

5. Puedes utilizarlo para incluir enlaces a páginas web que utilices con frecuencia, de forma que escribiendo unas pocas letras se escriba toda la URL