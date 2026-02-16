Apple deja oficialmente de usar la palabra iWork

Con el lanzamiento de la oferta de la aplicación de suscripción Creator Studio, Apple parece abandonar la marca iWork que ha utilizado desde 2005 para reunir su software de productividad: Pages, Keynote y Numbers.
Apple ha eliminado la sección iWork de su sitio web, y la URL ahora redirige a una página de «aplicaciones» más genérica que incluye Creator Studio, Apple Arcade, Apple Invites, Image Playground y otras aplicaciones de Apple.
La página de iWork que Apple eliminó estaba dedicada únicamente a Pages, Numbers y Keynote, con información sobre cada aplicación junto con un enlace. La página de aplicaciones de Apple ofrece parte de la misma información en una sección dedicada a la productividad, pero con detalles adicionales sobre las funciones premium incluidas en Pages, Numbers y Keynote con Apple Creator Studio.
workLa página de aplicaciones no menciona en absoluto la marca iWork, lo que sugiere que Apple ya no se refiere a las tres aplicaciones de productividad que utilizan ese término y, en su lugar, las anunciará como aplicaciones de Apple Creator Studio.
