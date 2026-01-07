Anuncios de Apple: deja de abandonar (Apple Watch)

Apple ha lanzado una nueva serie de anuncios «motivacionales» que destacan el Apple Watch como la herramienta definitiva para cumplir con los objetivos de fitness.

La campaña, centrada en el tema «Deja de abandonar con el Apple Watch» (Quit quitting), presenta anuncios cortos y enérgicos compartidos a través de plataformas de redes sociales y YouTube Shorts. En estos anuncios, los usuarios del Apple Watch se muestran de forma dramática huyendo de las tentaciones cotidianas: una cama cómoda, un cómodo sillón reclinable e incluso un taburete de bar, que simbolizan el impulso de saltarse los entrenamientos o ceder a la pereza. El mensaje es claro: no te rindas a renunciar.

Cada anuncio muestra las funciones en tiempo real de la aplicación Ejercicio, que incluye el seguimiento del ritmo, las actualizaciones del segmento de actividad y las notificaciones alentadoras cuando los usuarios cierran sus anillos de actividad.

El dato: la mayoría de la gente abandona sus propósitos de Año Nuevo para el 9 de enero, a menudo denominado «Día del Abandono». El eslogan de Apple, «No te rindas», refuerza la idea de que el Apple Watch proporciona el empujón necesario para superar esa depresión.