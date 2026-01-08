ChatGPT permite que le des los datos de Salud

Lo sé, hemos intentado desde el titular transmitir lo poco que nos gusta la idea. No lo recomendamos, por muchas excelencias diga OpenAI que ChatGPT puede hacer por ti si le dejas acceder a tus datos.

ChatGPT es capaz de conectarse a muchas aplicaciones diferentes, incluyendo Xcode, Notion e incluso Slack. Sin embargo, una integración futura podría ser más beneficiosa para su salud y estado físico. Y a partir del 7 de enero, puedes integrar tus datos de salud con ChatGPT. No te lo recomendamos.

¿Cómo podría usar ChatGPT esos datos?

El uso más obvio de esos datos es que ChatGPT analice la salud y el estado físico del usuario. Ese análisis podría usarse de varias maneras, como detectar posibles síntomas de una enfermedad en función de las tendencias, o determinar áreas en las que el usuario podría concentrarse en mejorar.

También podría utilizar ChatGPT los datos para proporcionar planes de entrenamiento o para actuar como un entrenador virtual para el usuario. Por ejemplo, analizar el recuento de pasos y pasos a lo largo del tiempo, así como el peso del usuario, podría aconsejar al usuario que camine más de lo que lo hace actualmente.



En resumen, la proposición suena muy atractiva, especialmente si ya eres ChatGPT dependiente, pero una vez que ChatGPT se ha ganado tu confianza (y ha dado pocos motivos para fiarse) puede acabar teniendo demasiados datos tuyos, no solo profesionales sino personales, construyendo progresivamente un perfil que luego podría vender a anunciantes… ¡que esto ya lo hemos visto antes!



Como siempre, haz lo que quieras, pero no digas que nadie te avisó.