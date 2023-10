Logitech MX Keys S Combo: lujuria en el hardware

Llevo muchos años en Faq-mac y a lo largo de estos años he tenido oportunidad de probar y revisar multitud de teclados y ratones, así que no te engaño si te digo que es un accesorio al que no le encuentro el erotismo por ningún lado.

Para colmo, en el trabajo tengo un teclado y un ratón Logitech de gama básica que no pueden ser menos estimulantes.

Así que podéis imaginaros que cuando recibí la caja del Logitech MX Keys S Combo mis expectativas no eran muy altas. La abreviatura a Logi y su forma de escribirlo (logotipo) tampoco ayudan, me parece juguetón, infantiloide… no se si será deliberado, pero no ayuda a vender productos profesionales.

El producto viene en una caja de cartón fino con una impresión del contenido. Dentro hay una caja de cartón negro grueso, que es la que contiene y protege los periféricos.

Perfectamente envueltos en un papel de “seda”, están el teclado y el ratón. Lo primero que sorprende, puesto que aún está tapado por el papel, es el peso del teclado.

Claramente hay poco plástico y mucho metal. Nada parecido a lo que esperaba. Y a partir de ahí todo fue a mejor.

El Logitech MX Keys original fue lanzado en 2019, y esta es una revisión/actualización en la que mantiene las teclas MX y mantiene muchas de sus características originales, pero con pequeños ajustes de software en la iluminación inteligente, y las acciones inteligentes permiten personalizar los botones para crear macros. También hay algunas teclas de acceso directo nuevas en la fila superior.

Logitech MX Keys S es un teclado minimalista de tamaño completo. Está hecho de una sola placa de metal, y tiene un aspecto de bajo perfil, con una forma de cuña elevada que hace que sea absolutamente ergonómico.

Como es evidente, y ya lo hemos comentado, toda esa robustez y materiales en la construcción significa peso extra (llega casi a 800 gr).

Si utilizas un portátil de Apple, como mi MacBook Air, es como si estuvieras tecleando sobre el teclado de Apple, pero sin necesidad de estar pegado a la pantalla. La superficie de las teclas tiene ese mismo tacto y perfil bajo, el metal tiene un acabado cepillado y esquinas redondeadas… te vas a sentir como en casa.

Además, está retroiluminado, así que cualquier roce o golpecito que des lo hará “revivir”, haciendo la escritura aún más placentera.

Por si nunca lo has visto (ahora tienes estas fotos como prueba), el término Combo del título viene porque las teclas incluyen los símbolos tanto del teclado Apple como de los teclados Windows, de forma que, lo uses con lo que lo uses, ya no tienes que volverte loco recordando qué era que. Se configurará correctamente de acuerdo al ordenador que utilices.

Hablemos de magia

Como teclado multidispositivo, Logitech MX Keys S Combo tiene algunos trucos para sorprenderte.

Por si nunca lo has visto (ahora tienes estas fotos como prueba), el término Combo del título viene porque las teclas incluyen los símbolos tanto del teclado Apple como de los teclados Windows, de forma que, lo uses con lo que lo uses, ya no tienes que volverte loco recordando qué era que. Se configurará correctamente de acuerdo al ordenador que utilices.

Es decir, la tecla Comando del Mac está donde esperarías que estuviera. También tiene un botón doble Opción/Inicio, en caso de que cambies entre macOS y Windows. También puedes cambiar entre tus dispositivos conectados con los botones 1, 2 o 3 en la parte superior de la cubierta del teclado.

Atento a esto, porque son cosas de las que hacen que se te salten las lágrimas y pienses “¿por qué nadie lo hizo antes?”: puedes conectar el teclado a hasta tres dispositivos, bien a través del dongle Logi Bolt incluido o bien por Bluetooth.

No se puede conectar a través de USB-C a pesar de que el teclado tiene un puerto USB-C para cargar. Logitech asegura que el teclado, una vez que la batería está cargada, puede trabajar 10 días, o 5 meses si no usas la retroiluminación.

La retroiluminación tiene seis grados, así que puedes adaptarla a cada situación como más te convenga. Tiene un sensor automático, que hará que se encienda en cuanto toques con una mano el teclado.

A través del software Logi Options+, puedes ajustar la duración de la retroiluminación si quieres optimizar el consumo de energía.

Logi Options+ desbloquea más magia

Logi Options+ es el hogar de trucos de software aún más ingeniosos. Puedes descargarlo desde la página de Logitech (haz clic aquí), no está en la App Store.

El MX Keys S tiene nuevos botones de emoji, silencio y dictado en la fila superior, y puedes usar el software para personalizar estos botones para otra cosa si quieres.

Logitech también agregó nuevos niveles de personalización, denominados Smart Actions, que son básicamente macros que pueden ayudarte a saltarte tareas repetitivas.

Puedes asignar una acción inteligente para la forma en que trabajas en unos pocos pasos. Hay varias plantillas en la aplicación para funciones y macros relacionadas con Zoom, Chrome, Slack, Reuniones y más.

Puedes configurar una acción inteligente con un botón específico en el teclado, o incluso en el ratón.

Logitech MX Master 3S: un ratón que no se lo llevará el viento

He aquí una paradoja de la vida moderna: el ratón incluido en el Logitech MX Keys S Combo es, como el teclado, pesado, resistente, durable. Sin embargo, a la hora de deslizarse tiene la precisión y la suavidad de patinar sobre hielo. Puedes hacerlo sin esfuerzo.

Su tamaño hace que la mano repose cómodamente sobre su “concha”, sin tener que adoptar posturas forzadas o tener que mantener la tensión de la muñeca para usarlo.

Para los que les gustan los datos, el Logitech MX Master 3S fue la continuación del MX Master 3 que se lanzó a finales de 2022. Aporta un clic silencioso y un sensor de DPI de 8K.

Los botones y la conectividad del MX Master 3S también son lo que verás en el MX Master 3. Además de su habitual clic izquierdo y clic derecho, hay dos botones laterales configurables, una rueda de desplazamiento lateral para moverse a la izquierda y a la derecha en las páginas web y un botón en la base que se puede asignar a un gesto.

Tampoco puedo olvidarme de la rueda de desplazamiento magnética “MagSpeed” en la parte superior del ratón, que puede ayudarte a acelerar a través de largas páginas web y documentos a 1000 líneas por segundo.

Para una experiencia de desplazamiento más tradicional, puede cambiar la rueda de desplazamiento magnética del botón directamente debajo de él.

Como el teclado que lo acompaña, puedes usarlo con hasta tres dispositivos diferentes.

A diferencia de los ratones de juego, no hay forma de ajustar el DPI desde la parte inferior del ratón, y hay que hacerlo a través de Logi Options+.

Bonus track: Logitech MX Palm Rest

El paquete incluye una almohadilla (MX Palm Rest) para reposar las muñecas mientras tecleas (si es que te hace falta). No hay mucho más que añadir.

Es un simple descanso para las muñecas, que agradecerás si tienes tendencia a sufrir tensiones y/o dolores en esa parte del cuerpo.

Tiene un interior de espuma, por lo que mientras apoyas las muñecas sobre ella, el resto se ajusta a la forma, y luego vuelve a su estado original. La superficie también es resistente a las manchas.

Todo tiene un precio

Claro está, te estás llevando un teclado, un ratón y un reposa-muñecas, todo en primeras calidades y con una atención a detalle y una versatilidad de primera categoría.

Si pensabas que cuesta lo mismo que el Logi de plástico que te contaba que tengo en el trabajo, es que no lo habías pensado detenidamente.

Como decía un amigo en el podcast, el Logitech MX Master 3S no es caro, cuesta dinero. Es decir, la percepción de caro o barato no sólo es diferente entre personas (según sus prioridades) sino que es relativo a los materiales que se hayan utilizado en la fabricación.

Podría extenderme en analogías, pero creo que, si estás leyendo faq-mac es porque ya lo comprender. No es lo mismo un PC que un Apple. Ya está todo dicho.

Pues igual, si estabas mirando teclados de gama baja en Amazon y estabas pensando, a lo mejor este me sirve… probablemente vas a salir corriendo mientras aúllas “¿cómo puede alguien gastarse dinero en un teclado?”.

Logitech MX Master 3S tiene un precio entorno a los 200€, dependiendo del distribuidor donde lo compres. Yo te pongo aquí el enlace de Amazon, donde cuesta 192,36€ a la hora de escribir este artículo (es un enlace de afiliado, así que si lo compras usándolo, yo ganaré unos céntimos. A ti no te cuesta más).

Pero no puedo estar más contento con él. Por primera vez desde hace muchos años, sentarme delante del teclado y ratón es una experiencia placentera. ¿Te imaginas? Después de treinta año, disfrutar sentándome al teclado… ¡como si fuera un niño!