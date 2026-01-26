Convierte varias Live Photos en un vídeo en el iPhone

En iPhone y iPad, Live Photos da vida a tus imágenes añadiendo unos segundos de vídeo antes y después de la toma, creando un recuerdo vivo en lugar de una imagen estática.

Si bien Live Photos son geniales por sí solas, también es posible juntar varias para crear un montaje de vídeo. Este proceso ofrece una manera más fácil de compartir y revivir tus recuerdos.

En los siguientes pasos te mostramos cómo convertir varias Live Photos en un vídeo que pueda encapsular la esencia de un momento de una forma que una sola foto o vídeo tradicional no podría.

En la aplicación Fotos, pulsa el icono Colecciones en la parte inferior de la pantalla. Desplázate hacia abajo hasta Tipos de contenido y pulsa Live Photos. Pulsa Seleccionar en la esquina superior derecha y, a continuación, pulsa las Live Photos que quieres incluir en tu vídeo para que aparezca una pequeña marca de verificación azul en cada una. Toca el botón con tres puntos en la esquina superior derecha. Selecciona Guardar como vídeo en el menú emergente.

Eso es todo lo que hay que hacer. Para ver tu vídeo recién creado, vuelve a la vista Biblioteca o encuéntralo en la categoría Vídeos en Tipos de contenido.