Apple TV recibe seis nominaciones a los Premios de la Academia

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado las nominaciones para la 98a edición anual de los Premios de la Academia, con Apple obteniendo seis nominaciones en total, incluida Mejor Película para la aclamada F1, la película deportiva más taquillera de todos los tiempos, junto con nominaciones a Mejor Sonido, Mejores Efectos Visuales y Mejor Edición.

El documental Come See Me in the Good Light está nominado a Mejor Largometraje Documental

The Lost Bus (Laberinto en llamas) está nominada a Mejores Efectos Visuales.

Los ganadores se conocerán el domingo 15 de marzo en Los Ángeles.



