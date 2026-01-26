Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple TVAppleTV+

Apple TV recibe seis nominaciones a los Premios de la Academia

26 enero, 20261 Minutos de lectura

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado las nominaciones para la 98a edición anual de los Premios de la Academia, con Apple obteniendo seis nominaciones en total, incluida Mejor Película para la aclamada F1, la película deportiva más taquillera de todos los tiempos, junto con nominaciones a Mejor Sonido, Mejores Efectos Visuales y Mejor Edición.

El documental Come See Me in the Good Light está nominado a Mejor Largometraje Documental

The Lost Bus (Laberinto en llamas) está nominada a Mejores Efectos Visuales.

Los ganadores se conocerán el domingo 15 de marzo en Los Ángeles.

Artículo anterior Convierte varias Live Photos en un vídeo en el iPhone
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Para toda la humanidad (T5)

22 enero, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Lo último que me dijo (T2)

21 enero, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Monarch (T2)

15 enero, 2026
Apple TViOSiPadiPhoneMac

Apple recuerda a los usuarios que tienen que actualizar la arquitectura de Casa

14 enero, 2026