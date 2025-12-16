Qué viene en AppleTV: Hijack (T2)

Apple TV reveló el jueves el tráiler de la muy esperada segunda temporada de «Hijack», protagonizada y producida por el ganador del Premio SAG y nominado al Premio Emmy Idris Elba («Luther»). Creada por George Kay («Lupin», «Criminal») y Jim Field Smith («Criminal», «Litvinenko»), la segunda temporada de ocho episodios se estrenará en todo el mundo el miércoles 14 de enero de 2026, con el primer episodio, seguido de un episodio semanal hasta el 4 de marzo.

En la emocionante segunda temporada de «Hijack», un tren subterráneo de Berlín y sus viajeros son tomados como rehenes, mientras que, sobre el suelo, las autoridades luchan por salvar cientos de vidas. Sam Nelson (Elba) está en el corazón de la crisis a bordo, donde una decisión equivocada podría significar un desastre.