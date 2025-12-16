Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
La integración de Spotify con la app Djay de Algoriddim llega a iOS y iPadOS

16 diciembre, 20251 Minutos de lectura

En septiembre, las aplicaciones Djay de Algoriddim para Mac y Windows recuperaron la integración de Spotify, permitiendo a los suscriptores de Spotify Premium acceder al catálogo de música completo del servicio y a sus propias bibliotecas y listas de reproducción, y ahora ese soporte se ha expandido a iOS, iPadOS y Android.

La integración de Spotify a través de escritorio y móvil está disponible en 56 mercados en todo el mundo, y funciona con la función Automix impulsada por IA de djay para ofrecer transiciones de calidad de DJ a sus listas de reproducción de Spotify. La combinación inteligente de ritmos y un conjunto completo de herramientas, bucles y efectos de DJ mejoran la experiencia.

«La integración de Spotify en toda la línea móvil y de escritorio de djay marca un nuevo y emocionante capítulo para nuestros usuarios y cualquier persona que aspire a ser DJ», dijo Karim Morsy, CEO de Algoriddim. «Ya uses tu teléfono, tableta o portátil, ahora puedes acceder al enorme catálogo de Spotify y mezclar la música que te encanta en todos tus dispositivos, donde quiera que vayas.

Las aplicaciones djay ya admiten la integración de Apple Music, y ahora Spotify ofrece el mismo tipo de soporte en todas las plataformas.

