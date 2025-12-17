Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
ChatGPT integra Apple Music

17 diciembre, 20251 Minutos de lectura

OpenAI ha agregado varias características nuevas a su producto insignia ChatGPT hoy, presentando soporte para Apple Music capacidades mejoradas de generación de imágenes.

ChatGPT ha admitido integraciones de aplicaciones desde principios de este año, y pronto funcionará con Apple Music. Con la integración de Apple Music, ChatGPT podrá hacer recomendaciones de música y listas de reproducción basadas en el historial de escucha y las sugerencias de los usuarios.

Se podrá hacer clic en las recomendaciones de música realizadas por ChatGPT para abrir la aplicación Apple Music en el escritorio o en un dispositivo iOS. Apple Music aún no está disponible como integración de aplicaciones, pero llegará en un futuro próximo.

Junto con el soporte de Apple Music, ChatGPT ahora tiene mejores capacidades de generación de imágenes. ChatGPT Images es capaz de generar imágenes hasta 4 veces más rápido, y puede hacer ediciones precisas a una imagen mientras preserva los detalles. OpenAI dice que ChatGPT puede modificar solo los detalles que se desean actualizar, manteniendo la iluminación, la composición y la apariencia de las personas consistentes en las entradas, salidas y ediciones.

