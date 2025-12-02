Qué viene en Apple TV: Ha llegado la nieve a Fraggle Rock

Apple TV estrenó el lunes el tráiler del nuevo especial navideño «Ha llegado la nieve a Fraggle Rock», que se estrenará mundialmente el viernes 5 de diciembre. El especial presenta un cameo de la artista musical y la sensación de Internet Lele Pons que incluye un dúo de la clásica y querida canción «Fraggle Rock» «Our Melody» con Gobo, junto con otros dos números navideños.

Los Fraggles esperan ansiosamente la primera nieve de la temporada y todas las tradiciones que trae, pero cuando solo llega un solo copo de nieve y Gobo no puede escribir la canción navideña anual que todos esperan, la temporada se desvía del curso.

Por primera vez, Gobo viaja al mundo humano, o, como lo lo reminan los Fraggles: el espacio exterior, para encontrar alguna inspiración musical inesperada. Y en otra primina, de vuelta en el castillo de los Gorgs, Junior se siente abrumado por la llegada de un nuevo bebé Gorg que se une a la familia. Esta temporada de vacaciones, los Fraggles y Gorgs aprenden que los momentos hermosos no siempre son perfectos, pero pueden ser tan únicos y memorables como los copos de nieve.