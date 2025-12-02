Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Ha llegado la nieve a Fraggle Rock

2 diciembre, 20251 Minutos de lectura

Apple TV estrenó el lunes el tráiler del nuevo especial navideño «Ha llegado la nieve a Fraggle Rock», que se estrenará mundialmente el viernes 5 de diciembre. El especial presenta un cameo de la artista musical y la sensación de Internet Lele Pons que incluye un dúo de la clásica y querida canción «Fraggle Rock» «Our Melody» con Gobo, junto con otros dos números navideños.

Los Fraggles esperan ansiosamente la primera nieve de la temporada y todas las tradiciones que trae, pero cuando solo llega un solo copo de nieve y Gobo no puede escribir la canción navideña anual que todos esperan, la temporada se desvía del curso.

Por primera vez, Gobo viaja al mundo humano, o, como lo lo reminan los Fraggles: el espacio exterior, para encontrar alguna inspiración musical inesperada. Y en otra primina, de vuelta en el castillo de los Gorgs, Junior se siente abrumado por la llegada de un nuevo bebé Gorg que se une a la familia. Esta temporada de vacaciones, los Fraggles y Gorgs aprenden que los momentos hermosos no siempre son perfectos, pero pueden ser tan únicos y memorables como los copos de nieve.

Artículo anterior Apple Music Replay 2025 ya disponible
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple TVAppleTV+

F1 La película, de Apple TV, nominada a ocho Critics Choice Awards

27 noviembre, 2025
Apple TVAppleTV+

Apple TV consigue seis nominaciones en los premios para adultos

20 noviembre, 2025
Apple TVAppleTV+

Apple obtiene 23 nominaciones a los premios Emmy para Niños y Familias

20 noviembre, 2025
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Fútbol gratis (MLS)

17 noviembre, 2025