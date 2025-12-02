Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
La Apple Store de Passeig de Gracia cierra por reformas

2 diciembre, 20251 Minutos de lectura

La tienda Passeig de Gràcia de Apple en Barcelona, España, estará cerrada temporalmente por remodelación a partir de febrero, según una fuente familiarizada con el tema (via MacRumors).

