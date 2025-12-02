Apple Music Replay 2025 ya disponible

Apple Music publica hoy la esperada experiencia Replay ’25, ofreciendo a los oyentes un recorrido aún más personalizado y profundo por tu año musical. Con nuevas y más detalladas perspectivas de descubrimiento, Replay ’25 ayuda a los fans a celebrar cómo han evolucionado sus gustos musicales, o se han mantenido constantes, este año.

Apple Music también revela sus listas de fin de año 2025, destacando la canción “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars que dominó durante 2025. El éxito se posiciona como la canción más reproducida en Apple Music a nivel mundial, la pista más identificada en Shazam este año, la más emitida en radios de todo el mundo y la que más letras leídas registró.

Revive tu viaje musical

Replay ’25 de Apple Music acompaña a los oyentes en cada capítulo de su recorrido musical, resaltando aún más este año hábitos de escucha relacionados con:

Descubrimiento : nuevos artistas que captaron su atención durante el año

: nuevos artistas que captaron su atención durante el año Lealtad: artistas a los que han regresado una y otra vez, año tras año

artistas a los que han regresado una y otra vez, año tras año Reencuentros: artistas que volvieron a aparecer en su rotación

Además de otras formas en que los usuarios pueden ver su año en música con lo siguiente:

Minutos totales escuchados

Artistas totales escuchados

Racha más larga con un artista

Géneros favoritos, entre otros

Ahora disponible de forma nativa en la app Apple Music, Replay ’25 ofrece una imagen aún más rica de la relación única de cada usuario con la música y de cómo ha evolucionado durante el año, especialmente en lo relativo a su artista, álbum y canción favoritos.

Replay ’25 para artistas: nuevas y potentes perspectivas

Replay ’25 también presenta nuevas funciones conmemorativas para los artistas, ofreciendo a músicos y a sus equipos información compartible sobre su impacto global.

Las nuevas métricas incluyen:

Crecimiento de la audiencia

Resúmenes comparativos año tras año

Junto con las métricas favoritas de los artistas ya disponibles, también aparecen:

Oyentes totales, países, ciudades y minutos

Canciones más reproducidas y más identificadas en Shazam

Reproducciones totales en radio, posiciones en listas, presencia en playlists

Replay All Time y Replay Mensual

Los oyentes también pueden explorar sus momentos destacados mensuales de Replay, además de sus resúmenes anuales, desde que se unieron a Apple Music, durante todo el año.

También pueden reproducir cualquiera de sus listas de reproducción anuales, o regresar hasta el inicio con su playlist Replay All Time, una versión especial de la experiencia Replay que permite escuchar las canciones que más han reproducido desde el primer día.

El panel de Replay de Apple Music, con resúmenes mensuales y anuales, junto con las playlists anuales y All Time, está disponible ahora desde la pestaña Inicio en Apple Music.

The Replay Gallery

Para celebrar Replay ’25, Apple Music también presenta The Replay Gallery en Miami Art Week: una exposición inspirada en los momentos musicales más representativos del año, con impactantes obras multiformato de artistas influyentes como Angel Otero, Calida Rawles, Devon Turnbull, Gabriel Moses, Henry Taylor, Jeremy Deller, Sara Sadik y Tommy Malekoff.

La experiencia cobra vida a través de temas reflejados en la música de este año: uniendo los mundos digital y humano e invitando a los asistentes a explorar el arte de escuchar, reflexionar y conectar. Más información aquí

Listas de Fin de Año 2025 de Apple Music

A medida que concluye 2025, Apple Music celebra las canciones más destacadas del año por reproducciones en Apple Music, identificaciones en Shazam, emisiones en radio, letras leídas y más.

En un año que ha incluido lanzamientos de alto impacto de Bad Bunny, Taylor Swift, Morgan Wallen y Drake, ninguna canción dominó más que “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars, que ocupa el puesto n.º 1 en Top Canciones de 2025: global, así como en Top 100: Shazam, Top 100: global radio y Top 100: letras.

Además, Gracie Abrams y Alex Warren hacen su primera aparición en las listas anuales con sus respectivos éxitos Top 10: “That’s So True” (n.º 6) y “Ordinary” (n.º 7). Morgan Wallen lidera a todos los artistas con 12 canciones en el Top 100, encabezadas por “I’m The Problem” (n.º 18). Y Tyler, The Creator, Artista del Año 2025 de Apple Music, logra su primer éxito en la lista anual con “Sticky (feat. Sexyy Red, GloRilla & Lil Wayne)” (n.º 42).

Kendrick Lamar y SZA: el dúo mágico de 2025

Ya sea lanzando nuevos álbumes, actuando en el Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show o dominando playlists y emisoras, los artistas del sello TDE, Kendrick Lamar y SZA, han estado más activos que nunca en los últimos 12 meses. Ese esfuerzo se ve reflejado especialmente en la lista Top Canciones de 2025: global, donde Kendrick cierra el año con cinco canciones en el Top 25 —más que cualquier otro artista— y SZA le sigue de cerca con tres canciones. Además, algunos de sus mayores logros vinieron de sus colaboraciones, como “luther” (n.º 2) y “30 For 30” (n.º 10).

Lola Young brilla con fuerza

Tras su exitosa colaboración con Tyler, The Creator en “Like Him,” Lola Young vivió un ascenso meteórico en 2025 cuando “Messy” captó atención mundial, terminando el año en el n.º 2 de la lista Top 100: Shazam, n.º 3 en Top 100: global radio y n.º 27 en Top Canciones de 2025: global. En las listas del Reino Unido, Lola finalizó como la artista británica mejor posicionada, en el n.º 4.

La lista de Shazam también incluye varios éxitos virales, como el himno afropop de MOLIY “Shake It To The Max (FLY) [REMIX],” que cierra el año en el n.º 5. “Anxiety,” la mezcla de géneros de Doechii, ocupa el n.º 8, y la canción que samplea —el éxito de 2011 de Gotye “Somebody That I Used to Know”— llega al n.º 17. Y hablando de clásicos, el éxito de 1998 de Goo Goo Dolls, “Iris,” vuelve a la lista en el n.º 66.

KPop Demon Hunters logra “Oro”

Es destacable que “Golden” del género KPop de Demon Hunters termine el año en el n.º 15 en Top Canciones de 2025: Global. Pero alcanzar el n.º 4 tanto en Top 100: Letras como en Top 100: Canta subraya verdaderamente el impacto cultural de la canción —y de la banda sonora— en 2025. Con créditos de composición y producción que reúnen a talentos como EJAE, Mark Sonnenblick y Teddy, la canción pasó 70 días consecutivos en el n.º 1 del Daily Top 100 —el mayor número de días en la cima este año— antes de ser superada por “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift.

También destaca en la lista de Letras, Kendrick Lamar, que lidera con nueve canciones en el Top 100 (encabezadas por “luther” con SZA), y el éxito viral indie-folk de Gigi Perez, “Sailor Song,” llega al n.º 30. En la lista Canta, la canción clásica de Radiohead de 1992, “Creep,” aparece por segundo año consecutivo, subiendo 37 posiciones hasta el n.º 11.

Hay mucho más por descubrir en las listas de fin de año de Apple Music, incluidas Top 100: Fitness —encabezada por “REACT (D.O.D. Remix)” de Switch Disco— y playlists seleccionadas de los compositores más importantes de 2025. Explora y escucha todas las listas de fin de año en Apple Music.

Top Canciones 2025: España

Alleh & Yorghaki, «capaz (merengueton)” W Sound, Beéle & Ovy On the Drums, «La Plena (W Sound 05)” Bad Bunny, «BAILE INoLVIDABLE» Beéle, “mi refe» KAROL G, «Si Antes Te Hubiera Conocido» Bad Bunny, “NUEVAYoL» Bad Bunny, «VOY A LLeVARTE PA PR» Beéle, «no tiene sentido» Bad Bunny, “DtMF» Quevedo, «GRAN VÍA»

Descubre la lista completa aquí

Top Canciones 2025 Shazam: España

Alleh & Yorghaki, «capaz (merengueton)» Lola Young, “Messy» ROSÉ & Bruno Mars, “APT.» Lady Gaga & Bruno Mars, «Die With A Smile» W Sound, Beéle & Ovy On the Drums, «La Plena (W Sound 05)”

Top Artistas 2025 Shazam: España

Bad Bunny Beéle Myke Towers Anuel AA Rauw Alejandro

Top 100 Canciones: g lobal

ROSÉ & Bruno Mars, “APT.” Kendrick Lamar & SZA, “luther” Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With A Smile” Kendrick Lamar, “Not Like Us” Billie Eilish, “BIRDS OF A FEATHER”

Top 100 Shazam: global

ROSÉ & Bruno Mars, “APT.” Lola Young, “Messy” Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With A Smile” Alex Warren, “Ordinary” MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea, “Shake It To The Max (FLY) [Remix]”

Top 100 Radio: global

ROSÉ & Bruno Mars, “APT.” Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With A Smile” Lola Young, “Messy” Alex Warren, “Ordinary” Billie Eilish, “BIRDS OF A FEATHER”

Top 100 Letras: global

ROSÉ & Bruno Mars, “APT.” Kendrick Lamar & SZA, “luther” Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With A Smile» HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast, “Golden” Kendrick Lamar, “Not Like Us”

Top 100 Canta: global