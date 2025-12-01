LibrePods desbloquea funciones de los AirPods en dispositivos Android

Los AirPods siempre han funcionado con teléfonos Android, pero con una funcionalidad limitada y una experiencia auditiva menos fluida. Una nueva aplicación llamada LibrePods está cambiando eso.

La aplicación gratuita desbloquea funciones en Android que normalmente están reservadas para dispositivos Apple, incluida la detección de oídos que pausa la música cuando se quita un auricular, gestos de cabeza para responder llamadas y conciencia conversacional que baja el volumen mientras hablas. También permite cambiar entre modos de control de ruido, comprobar los niveles precisos de la batería y personalizar la configuración de accesibilidad.

Para que todo funcione, el desarrollador Kavish Devar invirtió los protocolos patentados de Apple para hacer que los AirPods identifiquen un dispositivo Android conectado como un iPhone o iPad, lo que los engaña para que compartan información de estado del dispositivo normalmente bloqueada en el ecosistema de Apple.

Sin embargo, hay algunas advertencias. LibrePods actualmente requiere un teléfono Android rooteado con el marco Xposed instalado, gracias a lo que Devar llama «un error en la pila Bluetooth de Android». Los dispositivos OnePlus y Oppo que ejecutan ColorOS o OxygenOS 16 pueden usar la aplicación sin rootear, sin embargo, algunas funciones como la personalización del modo de transparencia todavía necesitan acceso root.

Faq-Mac: veremos lo que tarda en dejar de funcionar porque Apple tape el agujero.